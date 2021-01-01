تأجيل انفصال مركبة Dragon عن المحطة الفضائية الدولية



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أعلنت وكالة ناسا أنها قررت تأجيل موعد انفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية وعودتها بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي ستهبط فيها على الأرض.



ووفقا لما ذكره موقع "RT"، جاء في بيان صادر عن الوكالة: "بعد تقييم حالة الطقس المتوقعة في المنطقة التي ستهبط فيها مركبة Crew Dragon على الأرض بعد عودتها من المحطة، تقرر تأجيل موعد انفصال المركبة عن المحطة والذي كان مقررا 9 مارس، الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.



وأضاف البيان "يتوقع الخبراء أن تنفصل المركبة عن المحطة في موعد أقصاه 10 مارس بتوقيت موسكو، وستحمل المركبة معها إلى الأرض رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، التي كانت قد ذهبت إلى المحطة في أكتوبر 2022 مع رواد ناسا، نيكول مان وجوش كاسادا، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا.



ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد "روس كوسموس" سيرجي بروكوبييف، ودميتر بيتيلين، وأندريه فيدياييف، وآنا كيكينا، ورواد ناسا، جوش كاسادا، وفرانك روبيو، ونيكول مان، وستيفن بوين، وودي هوبورج، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا.