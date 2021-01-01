تناول هذه الأطعمة .. لمنع تكون حصوات الكلى



حصوات الكلى حصوات الكلى

تعد الكلى من الأعضاء الأساسية في الجسم، حيث تعمل على التخلص من الفضلات من الدم، وتنظيم مستويات السوائل في الجسم.



وقد يصاب الكثيرون بـ حصوات الكلى عندما تبدأ مواد مثل أكسالات الكالسيوم وحمض البوليك والسيستين في التكون بكميات كبيرة في البول ولا تذوب.



يمكن أن تتطور حصوات الكلى أيضًا في مجرى البول والمثانة والحالب، وهناك أنواع مختلفة من حصوات الكلى.

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يعتمد علاج حصوات الكلى على حجمها، ومكوناتها، وما إذا كانت تسبب الألم، وما إذا كانت تسد المسالك البولية.وفي اليوم العالمي للكلى، إليك قائمة بالأطعمة الصحية والآمنة التي يمكنك تناولها إذا كنت تخضع لعلاج حصوات الكلى.1. فلفل أحمريعتبر الفلفل الأحمر من أفضل الأطعمة للتخلص من حصوات الكلى، وآمن للاستهلاك عند الخضوع لعلاج حصى الكلى.هذا الطعام يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ومخصب بحمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والألياف.علاوة على ذلك، يحتوي أيضًا على كمية جيدة من اللايكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد في علاج حصوات الكلى ويقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.2. الملفوفمليء بالمواد الكيميائية النباتية المفيدة لمحاربة الجذور الحرة في الجسم وعلاج المواد المسرطنة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من فيتامينات أ، وك، وج، وب 6، التي تجعله طعامًا صديقًا للكلى.3. القرنبيطيعتبر القرنبيط من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها دون قلق أثناء علاج حصوات الكلى، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والألياف وحمض الفوليك، كما يحتوي على مركبات تساعد الجسم على مقاومة المواد السامة.4. البصليحتوي البصل على مركبات الفلافونويد، خاصة الكيرسيتين، التي تمنع دخول المواد الدهنية إلى الدم.كما يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم بشكل خاص، ما يجعله أفضل غذاء للكلى، وهو آمن للاستهلاك أثناء علاج حصوات الكلى.5. الثوميشتهر الثوم بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.ويمكن أن يساعد تناول الثوم بانتظام في منع ظهور حصوات الكلى.