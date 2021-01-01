اليوم العالمي للمرأة.. قصة أول امرأة تذهب إلى الفضاء



فالنتينا تيريشكوفا فالنتينا تيريشكوفا

عملت الكثير من النساء من مختلف الجنسيات في الفضاء، وكانت فالنتينا تريشكوفا رائدة فضاء سوفيتية هي أول امرأة في العالم تمكنت من الذهاب إلى الفضاء، في 16 يونيو 1963، على متن صاروخ فوستوك 6.



وبعد عامين على الرحلة التاريخية لرائد الفضاء يوري جاجارين (أول إنسان يسافر في الفضاء)، أقلعت فالنتينا تيريشكوفا على متن صاروخ من طراز فوستوك-6، وأصبحت وهي في السادسة والعشرين من عمرها بطلة قومية، حيث أنجزت مهمّة منفردة، دارت حول الأرض 48 مرّة، وقضت ما يقارب من 3 أيام في الفضاء.



ولدت فالنتينا فلاديميروفنا تيريشكوفا لعائلة من الفلاحين فى روسيا ، فى عام 1937، وبدأت العمل فى مصنع نسيج عندما كانت فى الثامنة عشرة من عمرها ، وفى سن الثانية والعشرين قامت بأول قفزة بالمظلة تحت رعاية نادى طيران محلى، أثار حماسها للقفز بالمظلات انتباه برنامج الفضاء السوفيتى ، الذى سعى إلى وضع امرأة فى الفضاء فى أوائل الستينيات كوسيلة لتحقيق "مساحة أخرى أولاً" قبل الولايات المتحدة، فى فبراير 1962 ، تم اختيارها مع ثلاث نساء أخريات من المظلات وطيار لبدء تدريب مكثف لتصبح رائدة فضاء.

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بعد رحلتها الفضائية التاريخية، حصلت فالنتينا تيريشكوفا على وسام لينين وجائزة بطل الاتحاد السوفيتى، وفى نوفمبر 1963، تزوجت من زميلها رائد الفضاء أندريان نيكولاييف ، تحت ضغط الزعيم السوفيتى نيكيتا خروتشوف ، حسبما ورد ، الذى رأى ميزة دعائية فى التزاوج بين رائدى الفضاء الفرديين.أصبحت تيريشكوفا عضوًا فى مجلس السوفيت الأعلى ، البرلمان الوطنى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، وشغلت منصب الممثل السوفيتى للعديد من المنظمات والفعاليات النسائية الدولية لم تعد للفضاء مرة أخرى، وكانت آخر رحلة فضائية لرائدة فضاء حتى الثمانينيات.فالنتينا تتحدث عن رحلتهارحلة رائدة الفضاء لم تكن خالية من الصعاب الكثيرة، التي لم يكشف النقاب عنها الا مع انهيار الاتحاد السوفياتي، وروت فالنتينا تفاصيل رحلتها: "ظهرت مشكلة في اليوم الاول من الرحلة"، حسبما افادت وكالة فرانس برس.قالت فالنتينا: "بسبب خطأ تقني، لم يكن الصاروخ مبرمجا على الهبوط بل على مواصلة الابتعاد عن كوكب الارض".وأضافت: "قد جرى إصلاح هذا الخلل، لكن صانع الصاروخ سيرجي موروليف طلب منها عدم البوح بهذا الامر، احتفظت بهذا السر على مدى ثلاثين عاما".وروت فالنتينا في تقريرها الرسمي أن لباسها الفضائي سبب لها آلاما في الساق، كما أن الخوذة كانت تشكل ضغطا كبيرا على كتفيها ورأسها، وأقرت أنها تقيأت أثناء الرحلة.وروت في مقابلات سابقة أن عملية الهبوط كانت صعبة، وأنها تعرضت لإصابة قوية في الأنف، ولزمها بعد ذلك بعض مستحضرات التجميل لإخفاء الندوب أثناء الاحتفالات الرسمية.