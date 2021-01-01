تواجه وظائف مخاطر الاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي

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من المؤكد أن أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) مثيرة للإهتمام في قدرتها على أداء المهام المعقدة التي كان يعتقد في السابق أنها قاصرة فقط على البشر.



تم استخدام ChatGPT الثوري لاجتياز الاختبارات ، وإلقاء خطبة ، وكتابة البرامج وتقديم المشورة بشأن العلاقة ، على سبيل المثال لا الحصر عدد قليل من وظائفه.



كشفت دراسة من جامعة برينستون في نيوجيرسي بالولايات المتحدة عن 20 مهنة أكثر عرضة لخطر الاستغناء عنها بفضل الذكاء الاصطناعي.

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يحتل مشغل مركز الاتصال المرتبة الأولى ، لكن الثمانية التاليين هم جميعًا مدرسون من تخصصات مختلفة ، بما في ذلك اللغات والتاريخ والقانون والدين.كتب المؤلفون الدراسة : "من المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل متعدد الأوجه في بعض الحالات ، قد يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن العمل الذي كان يقوم به البشر سابقًا ، وفي حالات أخرى ، قد يكمل الذكاء الاصطناعي العمل الذي قام به البشر.من الأمثلة البارزة على كيفية استمرار تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي التحسينات الأخيرة في نمذجة لغة الذكاء الاصطناعي.على وجه الخصوص ، حظي ChatGPT ، مصمم اللغة الذي أصدرته شركة OpenAI في أواخر عام 2022 ، بقدر كبير من الاهتمام والجدل.بالنسبة لدراستهم المنشورة على arXiv ، قام الباحثون أولاً ببناء خوارزمية تقيس مدى إمكانية أتمتة 800 مهنة بواسطة الذكاء الاصطناعي.لقد فعلوا ذلك من خلال ربط 10 تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ، مثل الترجمة ونمذجة اللغة وتوليد الصور ، بـ 52 من القدرات البشرية ، مثل الفهم الشفهي .كشفت النتائج عن أفضل 20 وظيفة يمكن أن تستحوذ على أكبر نسبة من عبء العمل بها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.العديد من هذه الوظائف هي أدوار ذات رواتب عالية وتتطلب مستوى عالٍ من التعليم ، بما في ذلك الخبراء الاكتواريين ومحللي الميزانية والمحاسبين والقضاة.ولكن عندما قام مؤلفو الدراسة بتعديل الخوارزمية لتأخذ في الاعتبار التطورات المهمة في نمذجة اللغة التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية ، فقد قدمت قائمة مختلفة من الوظائف المعرضة للخطر.تم تصنيف العاملين في مركز الاتصال على أنهم الأكثر عرضة للخطر ، وهو ما قد لا يكون مفاجئًا لأن العديد من الشركات تستخدم حاليًا روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لهذا المنصب.Lyft و Spotify و Mastercard ليسوا سوى عدد قليل في المجموعة الكبيرة التي تحث المستخدمين على طرح الأسئلة على chatbot لتوجيه استفساراتهم بشكل أفضل.ومع ذلك ، كان 14 من أصل 20 مهنة مدرسين للتعليم العالي في تخصصات مختلفة ، بما في ذلك التاريخ والجغرافيا والدين وعلم الاجتماع واللغة الإنجليزية.تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن من يقومون بتعبئة اللحوم والمنظفات والبناة يواجهون أكبر مخاطر استبدالهم بالآلات ، في حين أن المعلمين والمحامين والفيزيائيين آمنون.