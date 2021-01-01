اقتران سماوي ثلاثي بين «القمر والمشتري والزهرة»..23 مارس..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

كشف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، د.أشرف تادروس، أن السماء تشهد يوم 23 مارس، اقتران سماوي ثلاثي بين القمر والمشتري والزهرة.



وأضاف: "يتوسط هلال القمر كوكبي المشتري والزهرة، ويُرى هذا المشهد بالعين المجردة باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم حتى يبدأ غروب المشتري في الـ7:05 مساءا، ثم غروب الزهرة في الـ 8:50 مساءا تقريبا".



وأكد أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس؛ حيث أن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

قد يعجبك أيضا...

وتابع: «يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء».