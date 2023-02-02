مفاجأة سارة للعاملين في الدولة بشأن صرف مرتبات مارس..قبل رمضان

ينتظر العاملون بالدولة، الحصول على رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم خاصة لشهر رمضان الكريم، واعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، لشهر مارس 2023 لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة.
حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، طبقا لما جاء في الكتاب الدوري الصادر عن شهور يناير وفبراير ومارس، في موعد لاحق بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من شهر أبريل، بينما تكون مرتبات شهر مارس بالزيادة قبل الأخيرة التي بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي، بناء على توجيهات الحكومة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر عدة قرارات اليوم لتحسين دخول دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023.
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