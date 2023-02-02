مفاجأة سارة للعاملين في الدولة بشأن صرف مرتبات مارس..قبل رمضان

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ينتظر العاملون بالدولة، الحصول على رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم خاصة لشهر رمضان الكريم، واعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، لشهر مارس 2023 لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة.

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، طبقا لما جاء في الكتاب الدوري الصادر عن شهور يناير وفبراير ومارس، في موعد لاحق بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من شهر أبريل، بينما تكون مرتبات شهر مارس بالزيادة قبل الأخيرة التي بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي، بناء على توجيهات الحكومة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر عدة قرارات اليوم لتحسين دخول دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، مواعيد صرف مرتبات مارس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تمت مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات مارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة، كما تم التبكير في صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد 20 مارس بدلًا من الخميس 23 مارس بمناسبة شهر رمضان.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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