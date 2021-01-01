قصة أخطر جاسوسة في التاريخ



فيرا أتكينز.. فيرا أتكينز..

أدركت بعض الدول مدى أهمية استخدام السيدات في الحروب كالعمل كجسوسات لمعرفة بعض أخبار الأعداء السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا المملكة المتحدة وألمانيا، ولكن هل سألت ذات يوم من هي أخطر جاسوسات التاريخ.. بطله قصتنا اليوم هي فيرا أتكينز.



نبذه عن حياة أخطر جاسوسة في التاريخ:



ولدت فيرا ماريا روزنبرج عام 1908 في رومانيا، وانتقلت إلى لندن عام 1933 وتبنت اسم والدتها قبل الزواج.

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بدأت عملها كسكرتيرة في قسم F في أوائل عام 1941، ثم أصبحت واحدة من كبار الضباط داخل الخدمة؛ حيث كانت مسؤولة عن "التدبير المنزلي" المتعلق بكل وكيل وتعمل كشخصية إرشادية لهم، كما كان يعتقد على نطاق واسع أن أتكينز كان مصدر إلهام لشخصية مؤلف جيمس بوند إيان فليمنج الآنسة موني بيني، سكرتيرة رئيس المخابرات السرية، بحسب موقع "تايمز".رغم أنها ليست مواطنةً بريطانيةً، انضمت أتكينز في فبراير 1941 إلى القسم الفرنسي من منظمة تنفيذ العمليات الخاصة كسكرتير، وسرعان ما أصبحت مساعداً لرئيس القسم العقيد موريس بكماستر، وأصبحت ضابط مخابرات بحكم الأمر الواقع.وعملت كمدنية حتى أغسطس 1944، عندما تم تكليفها بمهمة ضابطة طيران في سلاح الجو النسائي المساعد (WAAF)، وفي فبراير 1944 تم منح أتكينز الجنسية البريطانية لتصبح أحد رعاياها، وتم تعيينها لاحقًا ضابط مخابرات (F-Int) في (قسم F).وبعد ذلك تم تعينيها في منظمة تنفيذ العمليات الخاصة، وكان دور أتكينز الأساسي في منظمة تنفيذ العمليات الخاصة هو تجنيد عملاء بريطانيين ونشرهم في فرنسا.وكانت أيضًا مسؤولة عن الإناث اللواتي البالغ عددهن 37 واللاتي يعملن في منظمة تنفيذ العمليات الخاصة كقائمات على نقل البريد وتشغيل شبكات الاتصال اللاسلكية في الدوائر المختلفة التي أنشأتها منظمة تنفيذ العمليات الخاصة.وكانت أتكينز تعتني بـ«التدبير المنزلي» للعملاء، مثل فحص ملابسهم وأوراقهم للتأكد من أنهم مناسبون للمهمة، وإرسال رسائل مطمئنة مكتوبة مسبقًا على فترات منتظمة، والعمل كوسيلة تواصل منظمة تنفيذ العمليات الخاصة مع عائلاتهم وضمان تلقيهم رواتبهم.وغالبًا ما كانت أتكينز ترافق العملاء إلى المطارات التي يغادرون منها إلى فرنسا، وتجري لهم عمليات تفتيش أمنية نهائية قبل توديعهم.حضرت أتكينز بصورة دائمة اجتماعات رؤساء الأقسام اليومية التي يرأسها بكماستر، وغالبًا كانت تبقى في وقت متأخر من الليل في غرفة الإشارات في انتظار عمليات البث التي تم فك شفرتها وارسالها من قبل العملاء الميدانيين، كانت تصل عادة إلى مكتب شارع بيكر في قسم F في حوالي الساعة 10:00 صباحًا.على الرغم من أنها لم تحظى بشعبية لدى العديد من زملائها، إلا أنها كانت موضع ثقة لدى بكماستر لنزاهتها وذاكرتها الاستثنائية ومهاراتها التنظيمية الجيدة.وبطولها الفارع الممشوق، كانت ترتدي عادة بدلات تنورة تمت خياطتها يدويًا، كانت مدخنة مدى الحياة، مفضّلة ماركة سينير سيرفس للسجائر.كلمات على لسان أخطر جاسوسات العالم:قالت أتكينز في شهادة شفوية متضمنة :«لقد وجدت دائمًا بشكل شخصي أن لكونك امرأة مزايا كبيرة إذا كنت تعرف كيف تستغل ذلك بشكل صحيح وأعتقد أن جميع الفتيات ، النساء اللائي خرجن ، لديهن نفس الشعور وذلك وفق ما قالته في في كتاب " أصوات منسية للحرب السرية": في فصل تاريخ داخلي للعمليات الخاصة خلال العالم الثاني" الصادر عام 2008 .وعندما سألتها كاتبة السيرة سارا هيلم عن القاسم المشترك بين كل من النساء العاملات في الشركات المملوكة للدولة كجاسوسات، أجابت أتكينز ، «الشجاعة ... قد تجدها في أي شخص.. أنت فقط لا تعرف أين تبحث».تم تدريب وكلاء الشركات المملوكة للدولة على إرسال رسائل إلى لندن برمز سري فريد ، ولكن في عام 1943 ، كانت هناك إشارات على أن الرموز قد تم اعتراضها ، وبدأ الألمان في إرسال رسائل تحت ستار العملاء الذين أسروا.ومع ذلك، فقد أخطأت أجهزة المخابرات في شارع بيكر هذه اللافتات ، مما أدى إلى اعتقال وقتل 27 عميلاً، وعلى الرغم من وجود تكهنات حول إشراف محتمل من قبل أتكينز ، فقد خلص المؤرخون إلى أن الفشل في مواجهة الخطر لا يمكن أن يُعزى فقط إلى أي فرد واحد.حتى بعد تحرير فرنسا في عام 1944 وحل الشركة المملوكة للدولة في نهاية المطاف في يناير 1946، كانت أتكينز ثابتة في بحثها عن أفراد القوات المملوكة للدولة المفقودين ، والذين بلغ عددهم 118 شخصًا - جميعهم قتلوا باستثناء واحد.وتتبعت أتكينز حوالي 117 شخصًا ليتم محاكمتهم في محاكمات جرائم الحرب، وتوفيت في يوم 24 يونيو عام 2000، عن عمر يناهز 92 عاما.