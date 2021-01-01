هل يحتوي مسحوق «البيض البودر» على البروتين؟



مسحوق البيض البودر مسحوق البيض البودر

يواجه العديد من المواطنين أزمة فى شراء البيض الطازج من الأسواق، بعد ارتفاع أسعاره فى الفترات الماضية، وبدأو يبحثون عن بدائل أخرى له.



البيض البودرة بيض طبيعي يتم تجفيفه من خلال تعريضه لدرجات حرارة معينة باستخدام آليات معينة تسمى بـ«سلندرات»، ويجري تصنيع بودرة البيض المجفف بنفس الطريقة المتبعة في تصنيع اللبن البودرة، حيث يخضع لعملية بسترة قبل تحويله إلى بودرة ليقتل السالمونيلا وأي بكتيريا أخرى.



يأتي ذلك عبر فصل البياض عن الصفار في البداية، ثم تجفيف البياض والصفار كل منهما على حدة، وفي مرحلة التعبئة يُقسّم المنتج إلى 3 أشكال، ويباع البياض والصفار بشكل منفصل أو يتم بيع البيضة كاملة.

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وتتنوع مجالات استخدام البيض البودرة بسبب خضوعه لعملية فصل البيض الطازج، فمسحوق البيضة الكاملة يستخدم في صناعة المكرونة والكعك والشعرية والحلويات، بينما يستخدم صفار البيض المجفف في الأساس في صناعة المايونيز، لكنه يدخل في صناعة الصلصات ومنتجات أخرى، وتعتمد الحلويات على بياض البيض بشكل أساسي وتليها المخبوزات.ويعتبر البيض من بين الأطعمة البروتينية عالية الجودة لأنها توفر كل من الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، تحتوي البيضة الطازجة على حوالي 6 جرام من البروتين، يوفر البيض المسحوق نفس الكمية من البروتين ، ولكنه خالي من الدهون والكوليسترول وسعرات حرارية منخفضة، يمنحك البروتين الموجود في مسحوق البيض بداية صحية ليومك لأنه يملأك ويمدك بالطاقة التي تحتاجها في الصباح التالي.كل ما تريد معرفته عن «البيض البودر» وأسعاره ولماذا يختلف عن العادي؟- بروتين :ملعقة واحدة من مسحوق البيض ، أي ما يعادل بيضة واحدة طازجة ، تحتوي على 5.77 جرام من البروتين، الحد الأدنى من المتطلبات اليومية للبروتين هو 8 جرامات لكل 20 رطلاً من وزن الجسم ، كما تلاحظ مدرسة هارفارد للصحة العامة، ومع ذلك ، لا يتم إنشاء جميع مصادر البروتين على قدم المساواة.تعتبر الأطعمة الحيوانية ، مثل لحم البقر والدواجن والأسماك والبيض ، بروتينات كاملة ، مما يعني أنها تحتوي على كل من الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، تعتبر الأطعمة النباتية ، مثل الفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة ، بروتينات غير مكتملة ، ولكنها توفر أيضًا ثروة من الفيتامينات والمعادن، قم بتغيير كمية البروتين التي تتناولها بين الأطعمة الحيوانية والنباتية ، ومن المحتمل أن تحصل على كل البروتين الذي تحتاجه.فوائد مسحوق البيض :يعد مسحوق البيض مصدرًا مغذيًا للبروتين للنباتيين لأنه أحد الخيارات القليلة غير اللحوم التي تعد بروتينًا كاملاً، نظرًا لأنها تحتفظ بفترات طويلة من الوقت ولكنها تحتفظ بنفس العناصر الغذائية الموجودة في البيض الطازج ، فإن مسحوق البيض مناسب لتحضير أي وصفة تحتوي على البيض تقريبًا ، مثل البيض المخفوق والطواجن، غالبًا ما يكون البيض المسحوق أقل تكلفة من البيض الطازج.خبير دواجن: يكشف تفاصيل ومفاجآت حول البيض المجفف- مغذيات إضافيةبالإضافة إلى كونه مصدرًا صحيًا للبروتين ، فإن مسحوق البيض يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية ، وإن كان بكميات أقل من البيض الطازج. تحتوي ملعقة كبيرة من مسحوق البيض على 78 ملليجرام من البوتاسيوم و 6 ملليجرام من الكالسيوم وكميات ضئيلة من حمض الفوليك والريبوفلافين والنياسين وفيتامين ب 12.عيب واحد للبيض المسحوق هو محتواها من الصوديوم، تحتوي ملعقة طعام واحدة على 87 ملليجرام من الصوديوم ، لكن العديد من الوصفات تتطلب أكثر من ملعقة واحدة فقط، بالمقارنة ، تحتوي بيضة واحدة كاملة على 71 ملليجرام من الصوديوم.- سعر البيض البودر :بيض البودرة هو منتج جزائري، لا يوجد منه داخل مصر نهائيًا، ويستخدم منذ سنوات في الفنادق الكبرى، ومختلف الدول، ويجري استخدامه في صناعة الحلويات، ويتميز بأنه أرخص من البيض العادي 4 مرات، حيث إن سعر الـ4 أكياس منه يوازي سعر بيضة واحدة.صلاحيته تصل لـ12 شهر.. ما تريد معرفته عن «البيض البودرة»اقتراحاتأعد تكوين مسحوق البيض بالماء لتحضير مجموعة متنوعة من الوصفات المغذية.يتبارى البيض المجفف المعاد تكوينه مع الفليفلة الحلوة والبصل والطماطم للحصول على وجبة غنية بالبروتين توفر أيضًا جرعة صحية من فيتامين سي والألياف.رش مسحوق البيض في رغيف اللحم أو كرات اللحم للمساعدة في ربط المكونات معًا وتعزيز محتوى البروتين في الوجبة.يخفق البيض المجفف المعاد تكوينه مع الحليب قليل الدسم والقرفة للحصول على قاعدة لذيذة وغنية بالبروتين للخبز الفرنسي.أضف مسحوق البيض إلى الحساء كعامل تثخين ولزيادة محتوى البروتين.