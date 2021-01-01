الديدان تملأ شوارع بكين منذ أيام

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شهدت العاصمة الصينية بكين خلال الأيام الماضية، ظاهرة غريبة لتساقط الديدان من السماء في شوارعها.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، مشاهد مصورة لهذه الظاهرة تظهر مئات الديدان اللزجة، ملتصقة على أسطح السيارات وعدد من الطرقات.



ولم تصدر السلطات الصينية أي تعليق حول هذه الظاهرة، واكتفت بنشر توصية للسكان باستخدام المظلات أثناء تنقلاتهم في شوارع المدينة للحماية من هذه الظاهرة.

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أثارت هذه الظاهرة حيرة السكان المحليين، وبدأ الكثير منهم في إبداء آرائهم عبر مواقع التواصل ووضع تفسيرات حول سبب حدوثها، ووفق لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.وتوقع أحد المستخدمين أن يكون مصدر هذه الديدان اليرقات في شجرة الحور الشهيرة في شوارع بكين.وعلل رأيه بأن أزهار هذه الشجرة مليئة بالبذور، وعند تساقطها تختلط مع اليرقات.بينما استند رأي آخر لبحوث علمية، بأن سبب تساقط هذه الديدان يعود إلى عاصفة قوية جرفتها من مسافات بعيدة.يذكر أن حادثة مماثلة وقعت بالعاصمة الإسكتلندية إدنبرة، في عام 2011، عندما أبلغ العديد من السكان عن تساقط عشرات الديدان من السماء.