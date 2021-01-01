اعتبارًا من الاثنين .. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية



عدم الاستقرار في الأحوال الجوية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من الاثنين المقبل.



ارتفاع مجدد في درجات الحرارة

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: غدًا الخميس نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



وواصلت: الارتفاعات ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، يوم الجمعة المقبل.

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أجواء دافئة في النهاروأوضحت: تسود البلاد أجواء دافئة فترات النهار وباردة خلال الليل، مع تكوّن الشبورة المائية، خلال الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك حتى مطلع الأسبوع القادم، مع تلاشي فرص سقوط الأمطار، على أغلب الأنحاء.وأردفت غانم: يوم السبت المقبل تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، على أغلب المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من شمال لوجه البحري، لكنها فرص أمطار خفيفة، غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، منوهة: لن تشهد القاهرة الكبرى فرص لسقوط أمطار.وأكدت غانم: متوقع يوم الاثنين المقبل، تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على البحر المتوسط، يعمل على حالة من عدم الاستقرار، تبدأ مساء يوم الاثنين.وأشارت عضو المركز الإعلامي، للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن بعض المناطق تشهد فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، وبعض المناطق من سيناء، ومحافظات البحر الأحمر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، معقبة: مع يوم الثلاثاء، تبدأ الأمطار تتحرك من السواحل الشمالية إلى المناطق الداخلية.