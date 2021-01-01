التعليم توضح .. حقيقة تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي للطلاب خلال رمضان

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي لطلاب المدارس خلال شهر رمضان المبارك.
هل تتقلص ساعات اليوم الدراسي في رمضان لطلاب المدارس؟
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إنه لا يوجد أي قرار من وزارة التربية والتعليم بشأن تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي لطلاب المدارس في رمضان، مؤكدًا أنه لن يتم رفع الغياب للطلاب، وسيتم تسجيله بشكل دوري خلال شهر رمضان.
وأضاف المصدر، أن المدارس التي تكون بنظام الفترتين فالفترة المسائية سيكون خروج الطلاب قبل أذان المغرب بحوالي ساعتين، لافتًا إلى أن الهدف من ذهاب الطلاب إلى المدرسة خلال شهر رمضان هو التعليم والاستفادة من الدروس التعليمية.
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