التعليم توضح .. حقيقة تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي للطلاب خلال رمضان

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كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي لطلاب المدارس خلال شهر رمضان المبارك.



هل تتقلص ساعات اليوم الدراسي في رمضان لطلاب المدارس؟

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إنه لا يوجد أي قرار من وزارة التربية والتعليم بشأن تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي لطلاب المدارس في رمضان، مؤكدًا أنه لن يتم رفع الغياب للطلاب، وسيتم تسجيله بشكل دوري خلال شهر رمضان.



وأضاف المصدر، أن المدارس التي تكون بنظام الفترتين فالفترة المسائية سيكون خروج الطلاب قبل أذان المغرب بحوالي ساعتين، لافتًا إلى أن الهدف من ذهاب الطلاب إلى المدرسة خلال شهر رمضان هو التعليم والاستفادة من الدروس التعليمية.

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وتابع: أن الوزارة مهتمة بشكل كبير بحضور الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، مؤكدًا أن المدارس تخطر أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.وفي وقت سابق، قال الدكتور رضا حجازي، في بيان له إن محاور رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية إتاحة التعلم بجودة عالية دون تميز، مضيفًا أن الوزارة ملتزمة بتوفير حقوق التعليم والحماية والمعايشة والنمو والتنمية لكل طفل على أرض مصر.وأضاف حجازي أن الوزارة تستهدف بناء شخصية الطالب؛ للمساهمة وتقديم الدعم للثورة الصناعية الرابعة التي ستمكننا من المنافسة في القرن الحادي والعشرين، مؤكدًا أهمية الحوار الوطني والتأكيد بأن استراتيجية الوزارة تحقق الرؤية.