طرق الوقاية من الإصابة بالسكرى



الإصابة بالسكرى الإصابة بالسكرى

يعتبر السكرى من الأمراض المزمنة التى تصيب الكثير من الأفراد وتعرضهم للشعور بالقلق تجاه المضاعفات الصحية التى قد تصيبهم.



ولفت الأطباء إلى أن مرض السكرى يتسبب فى تقليل جودة الحياة للفرد، حيث يرتبط بارتفاع نسبة السكر فى الدم ثم التعرض للمضاعفات الصحية.



وكشف الأطباء وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" عن عدد من الخطوات والطرق المهمة التى تساعد فى الوقاية من التعرض للإصابة بمرض السكرى، منها:

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-تقليل تناول السكر والكربوهيدرات المكررة:يمكن أن يسبب السكر والكربوهيدرات المكررة فى ارتفاع مستويات السكر فى الدم ثم الإصابة بـ"السكرى" مع مرور الوقت.-الاستعانة بالأطعمة الغنية بالألياف:تساهم الأطعمة الغنية بالألياف فى الحفاظ على صحة الفرد وإنقاص وزنه، والتحكم فى نسبة السكر فى الدم والكوليسترول لذا يساهم فى الحماية من المضاعفات، لذا يجب إدخال تلك الأطعمة للنظام الغذائى.-ممارسة الرياضة:يعمل النشاط البدنى والتمارين الرياضية فى الوقاية من الأمراض المزمنة التى منها السكر.-تجنب المشروبات الغازية والسكرية:يلعب الماء دورا مهما فى ترطيب الجسم والسيطرة على مستويات السكر فى الدم ثم الوقاية من السكرى.-كمية الطعام:يساعد التحكم فى كميات الطعام فى إدارة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما تتساعد فى التحكم على الوزن.