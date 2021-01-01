مع اقتراب شهر رمضان .. طريقة عمل الفول المدمس

يزاد البحث عبر مواقع الإنترنت عن طريقة عمل الفول المدمس، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ إن الفول المدمس من الأكلات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، في وجبة السحور طوال أيام شهر رمضان، ويمكنك الآن عمل الفول المدمس في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة وجميع المكونات متوفرة في مطبخك، فلا تترددي في إسعاد أفراد أسرتك.
وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، مقادير وطريقة عمل الفول المدمس مع اقتراب شهر رمضان.
مقادير الفول المدمس
كيلو من الفول المدمس.
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