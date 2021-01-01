مع اقتراب شهر رمضان .. طريقة عمل الفول المدمس



الفول المدمس الفول المدمس

يزاد البحث عبر مواقع الإنترنت عن طريقة عمل الفول المدمس، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ إن الفول المدمس من الأكلات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، في وجبة السحور طوال أيام شهر رمضان، ويمكنك الآن عمل الفول المدمس في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة وجميع المكونات متوفرة في مطبخك، فلا تترددي في إسعاد أفراد أسرتك.



وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، مقادير وطريقة عمل الفول المدمس مع اقتراب شهر رمضان.



مقادير الفول المدمس

كيلو من الفول المدمس.

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كوب عدس أصفر.كوب فول مدشوش.ليمونة واحدة.ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.نصف كوب من الجزر المبشور.3 حبات كبيرة من الطماطم المبشورة.طريقة عمل الفول المدمسقومي بغسل الفول جيدًا، ثم نقعه في الماء لمدة 6 ساعات.يفضل تغيير الماء بين الحين والآخر.أضيفي العدس إلى الفول في الوعاء بعد عسله جيدًا.أضيفي كل من الفول المدشوش والليمون والجزر المبشور والطماطم مع التقليب على نار هادئة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.يمكنك تناول الفول المدمس في أي وقت مع إضافة البهارات المفضلة لديك.