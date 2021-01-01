بخطوات بسيطة .. حيل مكياج سهلة لإبراز جمالك



حيل مكياج سهلة لإبراز جمالك حيل مكياج سهلة لإبراز جمالك

ترغب كل فتاة في الحصول على شكل مثالي وجذاب، وفي سبيل ذلك يلجأن البعض إلى مستحضرات التجميل بمختلف أنواعها، والتي تساعد في إبراز جمالهن بشكل مميز، ولكن عند وضع المكياج، هناك عدد من الحيل التي يفضل الالتزام بها للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، وهذه الخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، لكنها تمنحك شكلًا لافت وجذاب، خاصة في المناسبات الهامة والسهرات.



وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، حيل مكياج سهلة وبسيطة لإبراز جمالك، يمكنك تطبيقها بكل سهولة في المنزل.



حيل مكياج لإبراز جمالك

كريم الأساس

قد يعجبك أيضا...

للحصول على أفضل تغطية ممكنة، يمكنك الجمع بين كريم الأساس المرطب والشفاف، إذ إن هذا الاختراق يساعدك في الحصول على مظهر طبيعي ومثالي وبشرة خالية من الشوائب.خافي العيوباستخدام خافي العيوب في منطقة حول العين وأسفل الخدين وأسفل الفم، يساعد بشكل كبير في الحصول على أفضل نتيجة ممكنة عند وضع مستحضرات التجميل، وهو من أكثر حيل المكياج فعالية، يفضل عند وضع خافي العيون في منطقة حول العينين وضع في شكل مثلث مع تدليك هذه المنطقة برفق شديد.حيل مكياج لإبراز جمالكحيل مكياج لإبراز جمالكأحمر الخدودبعد وضع كريم الأساس يمكنك تطبيق أحمر الخدود المناسب لنوع بشرتك، مع تجنب وضع كميات كبير، حتى يبدو مظهرك طبيعي، قومي بوضع أحمر الخدود في منطقة الخدين والجبهة والقليل منه على الأنف.الماسكراللحصول على لوك مثالي وجذاب، يمكنك اللجوء إلى لمسة رقيقة من الماسكرا، ولكن تجنبي الكثير منها حتى لا تؤثر على شكل عينيك.أحمر الشفاهيعتبر وضع أحمر الشفاه من أهم خطوات المكياج، ولكن يفضل تحديد الشفاه أولا بقلم التحديد، ثم وضع أحمر الشفاه ذات اللون المناسب لشكل ملابسك.