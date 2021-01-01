وزير الدفاع الأميركي : هذا سبب زيارتي إلى مصر

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يزور القاهرة، يوم الأربعاء، إن الشراكة الدفاعية الأميركية مع مصر هي "ركيزة أساسية" لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.
وأدلى أوستن بهذا التصريح في تغريدة على تويتر بعد وصوله إلى القاهرة في آخر محطة من جولته في الشرق الأوسط. وكان في استقباله كبار المسؤولين العسكريين المصريين بمطار القاهرة.
وقال الوزير الأميركي "الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر هي ركيزة أساسية لالتزامنا تجاه هذه المنطقة(...) أنا هنا لتعزيز التنسيق بيننا بشأن القضايا الرئيسية، واغتنام الفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر."
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