وزير الدفاع الأميركي : هذا سبب زيارتي إلى مصر



وزير الدفاع الأميركي وزير الدفاع الأميركي

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يزور القاهرة، يوم الأربعاء، إن الشراكة الدفاعية الأميركية مع مصر هي "ركيزة أساسية" لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.



وأدلى أوستن بهذا التصريح في تغريدة على تويتر بعد وصوله إلى القاهرة في آخر محطة من جولته في الشرق الأوسط. وكان في استقباله كبار المسؤولين العسكريين المصريين بمطار القاهرة.



وقال الوزير الأميركي "الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر هي ركيزة أساسية لالتزامنا تجاه هذه المنطقة(...) أنا هنا لتعزيز التنسيق بيننا بشأن القضايا الرئيسية، واغتنام الفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر."

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ومن المتوقع أن يجري أوستن محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى قبل مغادرته في وقت لاحق الأربعاء متوجها إلى إسرائيل.وشملت محطات توقفه السابقة في الجولة الأردن والعراق. وكان أوستن في بغداد، يوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة قبل أيام من الذكرى العشرين للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بنظام صدام حسين.وتأتي زيارة المسؤول الأميركي في الوقت الذي تصاعد فيه العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة إلى أعلى مستوياته منذ سنوات.وتشارك الولايات المتحدة ومصر حاليًا في محادثات بين الأحزاب لإنهاء الأزمات السياسية المستمرة في ليبيا والسودان المجاورتين.