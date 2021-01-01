تعرف علي .. مشروب يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية



شاي الجنسنج الأحمر الكوري شاي الجنسنج الأحمر الكوري

هناك العديد من الفوائد التي يمكن للجسم أن يجنيها من شرب شاي الجنسنج الأحمر الكوري، وكشفت دراسة جديدة، أن شاي الجنسنج الأحمر الشهير في كوريا يمكن خفض نسبة الكوليسترول، والذي يتسبب في الإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.







فوائد شرب شاي الجنسنج الأحمر الكوري



قد يعجبك أيضا...

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الكوليسترول هو نوع من الدهون موجود في الدم، ويمكن إن يتراكم الكثير منه مسبباً انسدادا، مما قد يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة، مثل: أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها.وأكد الباحثون، أنه يمكن لشرب شاي الجنسنج الأحمر الكوري أن يخفض من تراكم الكوليسترول في الدم، جنبا إلى جنب عدد من التغييرات في نمط الحياة، مثل تقليل الدهون المشبعة وتجتب التدخين والإمتناع عن المشروبات الكحولية.وقالت كيلي تشوي أحد الخبراء ومؤسسة متجر المواد الغذائية عبر الإنترنت، إن تناول شاي الجنسنج الأحمر الشهير في كوريا بين الروتين اليومي يمكن إن يساعد في الحد من للإصاب. بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وفقا لما نشر في صحيفة " إكسبريس" البريطانية.وأضافت تشوي، إلى أن شاي الجنسنج الكوري يمنح الطاقة والنشاط عند تناولة فور الاستيقاظ، فهو افضل بكثير من مشروبات الطاقة الغنية بالسكر وهو أيضًا بديل جيد للقهوة، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وفيتامين سي، الفلافونويد، وغيرها من العناصر المفيدة للجسم.وأكدت تشوي، أن هناك العديد من الفوائد لشرب شاي الجنسنج الاحمر فهو يساعد على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وسكر الدم.فوائد شرب شاي الجنسنج الأحمر الكوريوسلطت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Nutrients Journal في عام 2020، الضوء على فوائد الجنسنج الأحمر الكوري؛ حيث وجدت بأنه يساعد في خفض الكوليسترول، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.وتتبعت الدراسة حوالي 68 امرأة في سن اليأس ووجدت، أنه مع ارتفاع الكوليسترول في الدم ، ووجدوا إن الانخفاض في مستويات الكوليسترول كان أكبر بكثير بين النساء اللائي تناولن هذا الشاي.ووجدت دراسة منفصلة نُشرت في مجلة Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine في عام 2014 ، إن مستخلص ماء الجنسنغ الأحمر الكوري يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الفئران المصابة بتصلب الشرايين.