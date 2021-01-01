بالشوكولاتة .. طريقة عمل كريب الموز



كريب الموز بالشوكولاتة كريب الموز بالشوكولاتة

تقدم الشيف شيماء رفعت، طريقة عمل كريب الموز والشوكولاته بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ ومغذي لعشاق الحلويات .



المقاديرلعمل كريب الموز والشوكولاتة



كوب دقيق

كوب لبن

بيضه

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة زيت او زبده

2 ملعقة صوص شوكولاتة أي نوع تحبيه

موزة مقطعة

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طريقة عمل كريب الموز والشوكولاتة:نضع البيض واللبن والفايليا والسكر في الخلاط ويضرب جيدا وبعدين هنضيف الدقيق بالتدريج.وبعدين هنضيف الملح وبعدين نخلطهم حتي يصبح خليط ناعم وسائل.نقوم بتسخين الزيت أو الزبدة في طاسة غير لازقة على النار ونضع جزء من خليط الكريب، ويوزع بسرعة على جميع أطراف الطاسة ليصبح سمك الكريب رقيق، وعندما يتغير اللون إلى الدهبي نقلب الكريب علي الوجه الآخر.في طبق التقديم نحشو الكريب بالشوكولاتة والموز ونلفه ثم نزينه بصوص الشوكولاتة.