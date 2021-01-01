مراجعة لسماعات Xiaomi Buds 4 Pro



Xiaomi Buds 4 Pro Xiaomi Buds 4 Pro

منذ أن أطلقت آبل سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) الخاصة بها في عام 2016، بدأت المنافسة تزداد بين شركات تصنيع الهواتف الذكية لإنتاج سماعات أذن لاسلكية. وفي الوقت الحالي، تتوفر العديد من أنواع سماعات الأذن اللاسلكية التي تضم مجموعة ميزات تتحسن باستمرار مع كل طراز جديد. ومن السماعات الجديدة التي تضم مواصفات ممتازة هي سماعة (Xiaomi Buds 4 Pro).



تتميز سماعات Xiaomi Buds 4 Pro بالتصميم الرائع، والصوت العالي الجودة، ودعم ميزة إلغاء الضوضاء (ANC)، وعمر البطارية الطويل، وغيرها الكثير من الميزات.



إليك مراجعة شاملة لسماعات Xiaomi Buds 4 Pro توضح جميع المواصفات والمميزات في هذه السماعات:

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التصميم:تقدم Xiaomi تصميم أنيق لسماعات Buds 4 Pro، وتتوفر بلونين هما: الأسود Space Black، واللون الذهبي Star Gold. ويتميز كلا الخيارين بتصميم ثنائي اللون أحدهما لامع وهو اللون الخاص بالجهة الخارجية لسماعة الأذن، أما الجهة الداخلية فهي غير لامعة وناعمة الملمس إلى حد ما لتكون أكثر راحة عندما تكون داخل الأذن.بالنسبة إلى علبة الشحن فإن شكلها يشبه كبسولة الفضاء وتخزن سماعات الأذن داخلها بشكل عمودي. وتضم مغناطيس قوي يُبقي سماعات الأذن في مكانها. كما يضم غطاء علبة الشحن مغناطيس يثبته بقوة في مكانه.مراجعة شاملة لسماعات Xiaomi Buds 4 Proفي الجهة السفلية من العلبة، ستجد مؤشر (LED) يوضح مستوى البطارية ويشير إلى تقدم الشحن. يوجد أيضًا زر الإقران بجوار منفذ USB-C. ويتوفر مع السماعات ثلاثة أحجام من سدادات الأذن يمكنك اختيار الحجم الأنسب لأذنك.مراجعة شاملة لسماعات Xiaomi Buds 4 Proالميزات:يمكن استخدام Buds 4 Pro بدون تطبيق، لكن تطبيق (Xiaomi Earbuds) المتوفر في متجر جوجل يتيح الوصول إلى العديد من الميزات الإضافية. إذ يمكنك تخصيص ما تفعله الإيماءات المختلفة في كل سماعة أذن كالنقر المستمر، والنقر المزدوج والنقر الثلاثي، وتفعيل ميزة Voice detection، وتفعيل إلغاء الضوضاء وضبط مستواه، والمساعدة في العثور على سماعات الأذن إذا فقدتها.مراجعة شاملة لسماعات Xiaomi Buds 4 Proيمكنك الاختيار بين تفعيل وضع الشفافية (Transparency)، أو وضع (إلغاء الضوضاء) Noise cancellation، أو لا شيء (Off). ويتوفر أيضًا خيار (Adaptive noise cancellation) لإلغاء الضوضاء تلقائيًا اعتمادًا على درجة الضوضاء الموجودة في المنطقة المحيطة بك، وهذا الخيار قد يساعد في الحفاظ على عمر بطارية السماعات بدلًا من تشغيل وضع إلغاء الضوضاء بشكل دائم.كما تتوفر ميزة Voice detection، وعند تفعيلها، تكتشف سماعات الأذن صوتك أثناء إجراء محادثة مع شخص آخر، ينخفض الصوت الخارج من السماعات ويُفعّل وضع (الشفافية) Transparency تلقائيًا حتى تتمكن من سماع الشخص الآخر بوضوح وإكمال المحادثة، وسيبقى الوضع مفعّل أثناء المحادثة، ولكنه سيتوقف تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة يمكنك ضبطها من خلال التطبيق.جودة الصوت:مراجعة شاملة لسماعات Xiaomi Buds 4 Proتضم سماعات Buds 4 Pro محركات مغناطيسية مزدوجة مقاس 11 مليمتر، وتوفر صوت واضح وعالي الدقة Hi-Res باستخدام تقنية LDAC من Sony التي تسمح بالاستمتاع بتجربة الصوت العالي الدقة عن طريق الإرسال بمعدل نقل يصل إلى 990 كيلوبايت في الثانية.وفيما يتعلق بإلغاء الضوضاء فإن سماعات Buds 4 Pro يمكنها إلغاء الضوضاء للأصوات مختلفة الشدة حتى شدة 48 ديسيبل ولكن ميزة إلغاء الضوضاء تعمل بشكل أفضل مع الأصوات المستمرة المنخفضة الشدة، ولا تلغي الضوضاء الناتجة عن الأصوات المفاجئة العالية الشدة.تستخدم Buds 4 Pro ثلاثة ميكروفونات في كل سماعة أذن، لالتقاط الضوضاء المحيطة، بينما تستمع وحدة التقاط الصوت (VPU) باستمرار إلى صوتك أثناء المكالمات ووقت تشغيل ميزة Voice detection.تتميز هذه السماعات بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي للتخلص من الضوضاء الناتجة عن الرياح التي تصل سرعتها إلى 32.4 كم/ساعة أثناء المكالمات الهاتفية.الميكروفون:الميكروفون في سماعات بودز 4 بروأداء الميكروفون ممتاز بشكل عام، لكن في البيئات الصاخبة جدًا مع وجود الرياح القوية قد يقل وضوح صوتك أثناء إجراء المكالمات الهاتفية. أما ضوضاء الشارع المعتادة أو بيئة الصالة الرياضية لن تؤثر.الاتصال:الاتصال سماعات بودز 4 برو مع الأجهزة المتعددةتتصل سماعات Xiaomi Buds 4 Pro مع الأجهزة المختلفة عبر البلوتوث 5.3 وتعمل لمسافة تصل إلى 10 أمتار، وتدعم ترميزات البث LDAC و SBC و AAC.تدعم هذه السماعات أيضًا الاقتران متعدد الأجهزة، فإذا رغبت في الاستماع إلى المقاطع الصوتية من الحاسوب، وتلقي المكالمات باستخدام هاتفك لن تحتاج إلى إلغاء اقتران السماعات بالحاسوب لربطها مع الهاتف.عمر البطارية والشحن:عمر البطارية والشحن في سماعات بودز 4 بروتحتوي كل سماعة أذن على بطارية سعتها 53 ميلّي أمبير/الساعة، بينما توفر العلبة سعة إضافية تبلغ 565 ميلّي أمبير/الساعة. يمكن شحن العلبة باستخدام كابل أو شاحن لاسلكي، وهي متوافقة مع معظم أجهزة الشحن اللاسلكية والهواتف التي تدعم الشحن اللاسلكي العكسي.عمر البطارية 9 ساعات أو ما يصل إلى 38 ساعة مع علبة الشحن، وكل 5 دقائق من الشحن تمنحك 3 ساعات من التشغيل المستمر.السعر:تُباع سماعات Xiaomi Buds 4 Pro بسعر 229 دولارًا أمريكيًا.