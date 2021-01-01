تعلن لامبورغيني الاسم الرمزي LB744 لبديلة أفينتادور ومحرك هجين بقوة 1,001 حصان



لامبورغيني لامبورغيني

بينما ينتظر جمهور لامبورغيني الكشف عن الجيل التالي من السيارات الخارقة بعد أفينتادور أعلنت الشركة لأول مرة تفاصيل المحركات الهجينة وبقوة 1,001 حصان.



ستحمل السيارة إلى مدة محددة الاسم الرمزي LB744، وتحت الهيكل ستحصل على محرك وقود V12 يتصل بـ 3 محركات كهربائية وبطارية ليثيوم أيون عالية الأداء مع ناقل حركة من 8 سرعات. وقالت لامبورغيني أن أول “مركبة كهربائية عالية الأداء” سيكشف عنها قريباً كجزء من احتفالات الذكرى الستين لتأسيس الشركة.



بالذهاب للتفاصيل الأدق، وضحت لامبورغيني أنها قامت بإعادة صياغة محرك V12 سعة 6.5 لتر ومنحته رمز L545، وأصبح المحرك أعلى إنتاجاً للطاقة وأقل وزناً. تشمل التغييرات إعادة هندسة قنوات الهواء، ونظام احتراق جديد مع زيادة نسبة الضغط، وديناميكيات محسنة لنظام العادم. وينتج المحرك منفرداً قوة 814 حصان بفارق 55 حصان عن المحرك السابق في أقوى فئة من فئات أفينتادور، وبوزن أقل بـ218 كيلوغرام.