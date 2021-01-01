سيارات تسلا و لهيونداي من أقل السيارات الكهربائية اعتمادية

أصدرت منظمة Consumer Reports تقريرها لأقل 10 سيارات كهربائية اعتمادية بناءً على اختبارات عديدة وأراء العملاء حيث أتت هيونداي Kona الكهربائية بالكامل في المرتبة الأولى كالأقل اعتمادية وتلتها شيفروليه Bolt بنسختيها الهاتشباك وEUV الكروس أوفر وأتت تسلا Model X في المركز الرابع.
بينما صنفت سيارة العلامة الفرعية التابعة لفولفو Polestar كخامس سيارة وسط قائمة الأقل اعتمادية وفي المركز الثاني ظهرت جاجوار I-Pace وتلتها بورشه Taycan، أول سيارة كهربائية بالكامل لصانع السيارات الرياضية.
وعادت تسلا في المركز الثامن بـModel S بينما كانتا أودي e-Tron وريفيان R1T أفضل حالاً إذ تم تصنيفهما في المركز التاسع والعاشر.
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