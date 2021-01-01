سيارات تسلا و لهيونداي من أقل السيارات الكهربائية اعتمادية

آخر الأخبارأخبار السيارات › سيارات تسلا و لهيونداي من أقل السيارات الكهربائية اعتمادية

صورة الخبر: تسلا
تسلا

أصدرت منظمة Consumer Reports تقريرها لأقل 10 سيارات كهربائية اعتمادية بناءً على اختبارات عديدة وأراء العملاء حيث أتت هيونداي Kona الكهربائية بالكامل في المرتبة الأولى كالأقل اعتمادية وتلتها شيفروليه Bolt بنسختيها الهاتشباك وEUV الكروس أوفر وأتت تسلا Model X في المركز الرابع.

بينما صنفت سيارة العلامة الفرعية التابعة لفولفو Polestar كخامس سيارة وسط قائمة الأقل اعتمادية وفي المركز الثاني ظهرت جاجوار I-Pace وتلتها بورشه Taycan، أول سيارة كهربائية بالكامل لصانع السيارات الرياضية.

وعادت تسلا في المركز الثامن بـModel S بينما كانتا أودي e-Tron وريفيان R1T أفضل حالاً إذ تم تصنيفهما في المركز التاسع والعاشر.

حصلت جميع هذه السيارات على نقطتين من أصل خمسة نقاط في اختبارات الاعتمادية المتوقعة بينما كانت Bolt EV الوحيدة التي حصلت على نقطة واحدة فقط.

وأشارت Consumer Reports لضعف مستوى اعتمادية سيارات تسلا إذ حصلت Model S على تقييم كلي بـ62 درجة من أصل 100 درجة وتواجدت Model X في مرتبة أقل بإجمالي 52 درجة وذلك لمخاوف العملاء من الإكترونيات الداخلية وناقل الحركة.

Consumer Reports هي منظمة بحثية غير هادفة للربح تعمل منذ 1936 لاختبار مختلف المنتجات ومساعدة المستهلكين في اتخاذ قرار الشراء.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سيارات تسلا و لهيونداي من أقل السيارات الكهربائية اعتمادية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24721

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager