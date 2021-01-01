صعود مبيعات أوبل موكا في يناير 2023 مع تخطيها الـ900 ألف جنيه



أوبل موكا أوبل موكا

أشار تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" لارتفاع مبيعات أوبل موكا من 49 سيارة في ديسمبر 2022 إلى 75 سيارة خلال يناير 2023 ما يعد صعوداً بنسبة 34.67% مقارنة بأخر شهر من العام الماضي الذي بلغت مبيعاتها الإجمالية فيه 1048 سيارة.



أتت Mokka في المركز الأول أمام منافسيها إذ استحوذت على حصة سوقية نسبتها 29.9% من فئة الكروس أوفر تحت المدمجة التي شهدت مبيعات إجمالية تقدر بـ251 سيارة خلال يناير 2023.



يأتي ذلك في حين وصول أسعار Mokka لحاجز الـ900 ألف جنيه رسمياً خلال يناير الماضي والذي تخطته في أخر زيادة هذا الشهر.

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في النقاط التالية نستعرض أهم مواصفات أوبل Mokka موديل 2023 وأحدث أسعارها:المحرك وناقل الحركةحملت Mokka محرك 3 سلندر تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان وعزم 230 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ودفع أمامي للعجلات حتى تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثوان وصولاً لسرعة قصوى 207 كم/ٍ حسب الأرقام الرسمية.الأمانتأتي Mokka قياسياً بأنظمة أمان تشمل التحكم الإلكتروني في الثبات ESP والتحكم في الجر مع مراقبة انتباه السائق وتحذير مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية بكاميرا.التجهيزاتتشمل تجهيزات فئة Mokka 2023 الأولى حساسات للمطر والإضاءة الـLED الأمامية والخلفية وجنوط قياس 17 بوصة ومن الداخل تظهر شاشة العدادات الرقمية ذات قياس 12 بوصة وبجانبها الشاشة الوسطية الـ10 بوصة الداعمة لأبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام صوتي من ستة سماعات.ويتم الدخول عبر المفتاح الذكي وتشغيل المحرك عبر الزر مع وجود بدالات خلف عجلة القيادة لتغيير السرعات وإمكانية الاختيار بين ثلاثة وضعيات للقيادة وتكييف أوتوماتيك.الأسعارتتراوح أخر أسعار رسمية لـMokka بين 930 ألف جنيه و990 ألف جنيه.