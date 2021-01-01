Elantra وSonata ضمن أكثر السيارات صداقة للبيئة

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صورة الخبر: Elantra وSonata
Elantra وSonata

أصدر المجلس الأمريكي للاقتصاد الموفر للطاقة ACEEE قائمته التي تضمنت 12 طرازاً مختلفاً من بينهم ثلاث لهيونداي.

ظهرت كل من هيونداي Elantra وSonata بنسختيهما الهجينتين وKona الكهربائية بالكامل في قائمة المجلس الأمريكي حيث حققت Elantra استهلاكاً للوقود بمتوسط 4.4 لتر لكل 100 كم داخل المدينة و4.2 لتر لكل 100 على الطرق السريعة.

بينما استهلكت Sonata متوسط 4.7 لكل 100 كم داخل المدينة و4.3 لكل 100 كم على الطرق السريعة.

أما Kona الكهربائية فتسير لمتوسط 6 كم لكل كيلوواط/الساعة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة تقطع حوالي 5.1 كم بكل كيلوواط/الساعة.

زودت Elantra الهجينة بمحرك 1600 سي سي مع أخر كهربائي لتوليد إجمالي 139 حصان من القوة وعزم 265 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

وتتضمن منظومة Sonata الهايبرد محرك 2000 سي سي لتوليد قوة 202 حصان مع عزم 188 نيوتن.متر من محرك البنزين و205 نيوتن.متر للمحرك الكهربائي.

ACEEE هي منظمة بحثية غير هادفة للربح تعمل من أجل وضع السياسات لتخفيض استهلاك الطاقة والحد من أضرار التغير المناخي.

المصدر: المصرى اليوم

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