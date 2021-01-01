Elantra وSonata ضمن أكثر السيارات صداقة للبيئة

أصدر المجلس الأمريكي للاقتصاد الموفر للطاقة ACEEE قائمته التي تضمنت 12 طرازاً مختلفاً من بينهم ثلاث لهيونداي.
ظهرت كل من هيونداي Elantra وSonata بنسختيهما الهجينتين وKona الكهربائية بالكامل في قائمة المجلس الأمريكي حيث حققت Elantra استهلاكاً للوقود بمتوسط 4.4 لتر لكل 100 كم داخل المدينة و4.2 لتر لكل 100 على الطرق السريعة.
بينما استهلكت Sonata متوسط 4.7 لكل 100 كم داخل المدينة و4.3 لكل 100 كم على الطرق السريعة.
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