تعرف على سعر كيا سبورتاج 2023 في مصر



كيا سبورتاج 2023 كيا سبورتاج 2023

أعلن وكيل سيارات كيا في مصر عن زيادات جديدة تمت علي في أسعر كيا سبورتاج موديل 2023، وتنتمي كيا سبورتاج الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، بالإضافة الي أن الصانع الكوري يقدم في مصر العديد من الطرازات المختلفة.



زادت أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 خلال شهر مارس من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 100 ألف، وتصل إلي 150 ألف جنيه .



أبعاد كيا سبورتاج موديل 2023

جاءت سيارة كيا سبورتاج 2023 داخل السوق المصري بطول 4.5 متر، وعر 1.8 متر، وارتفاع 1.6 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.68 متر، وتصل سعة حقيبة التخزين الخلفية الي 591 لتر.

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محرك كيا سبورتاج موديل 2023تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2023 علي محرك 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من فئة DSG، ينتج قوة 180 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 54 لتر .مقصورة كيا سبورتاج 2023زودت مقصورة كيا سبورتاج 2023 بالعديد من المميزات منها، تكيف يدوي ثنائي المناطق، ومسند يد خلفي، ولوحة عدادات رقمية، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وبلوتوث، ومدخل USB، وإمكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وشاشة عرض مقاس 8 بوصه، وأنظمة دمج الهواتف الذكية، ونظام الأوامر الصوتية.موصفات السلامة والأمان في كيا سبورتاج 2023تستخدم سيارة كيا سبورتاج 2023 الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام المساعدة علي الاصطفاف، ومساعد الفرامل في حالات الطوارئ BA، ومثبت سرعه، وأنظمة مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة المساعدة على تسلق التلال HA، ونظام التحكم الديناميكي في السيارة VDC، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، وفرامل يدوية كهربائية EPB، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن لتثبيت مقعد الأطفال ISOFIX، وأحزمة أمان.سعر كيا سبورتاج موديل 2023الفئة الأولي LX سعرها مليون و90 ألف جنيه، بدلاً من 990 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.الفئة الثانية EX سعرها مليون و190 ألف جنيه، بدلاً من مليون و80 ألف جنيه، بزيادة 110 ألف جنيه.الفئة الثالثة هاي لاين سعرها مليون و330 ألف جنيه، بدلاً من مليون و180 ألف جنيه، بزيادة 150 ألف جنيه.الفئة الرابعة توب لاين سعرها مليون و430 ألف جنيه، بدلاً من مليون و280 ألف جنيه، بزيادة 150 ألف جنيه.الفئة الخامسة جي تي لاين سعرها مليون و500 ألف جنيه، بدلاً من مليون و350 ألف جنيه، بزيادة 150 ألف جنيه.