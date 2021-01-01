كل ما تريد معرفته عن طريقة زراعة النباتات العطرية في المنزل وأنواعها

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يلجأ البعض لمعرفة طريقة زراعة النباتات العطرية في المنزل وأنواعها، وذلك لجمال مظهرها، ورائحتها العطرة، وفوائدها الغذائية العديدة، بالإضافة إلى تأثير بعضها على الصحة النفسية، وتخفيف التوتر، لكن هناك خطوات وطرقا معينة يجب على محبي الزراعة معرفتها حتى يعتني بزراعتها.



طريقة زراعة النباتات العطرية في المنزل

وقد تختلف طريقة زراعة النباتات العطرية في المنزل باختلاف نوعها، وفيما يلي أهم ما يجب معرفته قبل البدء في مشروع الزراعة، وهي..



- اختيار نوع النبات العطري المراد زراعته

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يعتمد اختيار نوع النبات العطري المراد زراعته على طبيعة حاجتك له؛ للطهي أو للزينة أو لأغراض طبية، بحسب ما كشف عنها موقع health line الطبي، التي نصحت بزراعة الأعشاب التي تتطلب ظلًا خفيفًا، مثل النعناع والزنابق المعطرة والبنفسج.- اختيار مكان زراعة النباتات العطرية، سواء بالشرفات أول الأسطح أو البلكونات- اختيار أصص زراعة النباتات- اختيار التوقيت المناسب للزراعةأفضل موسم لزراعة النباتات العطرية هو أواخر الربيع، بحيث تستمتع نباتاتك بأشعة الشمس الربيعية.- توفير النباتات العطرية اللازمة.أنواع النباتات العطرية- البابونج- اللافندر- النعناع- إكليل الجبل