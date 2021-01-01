بعد انتشار «شات جى بى تى».. يهدد الذكاء الاصطناعي 20 مهنة بسوق العمل

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منذ انتشار «شات جي بي تي»ChatGPT، وهو يثير فضول المواطنين حول استخداماته ومخاطره التي يجهلها البعض، ومن المقرر أن يؤدي صعود الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، لكنه يستعد أيضًا للسيطرة على سوق العمل، حيث تكشف دراسة جديدة عن أكثر 20 مهنة معرضة للخطر، بينها المعلمين والمسوقين عبر الهاتف والمخططين الماليين والخبراء الاكتواريين.



«مخاطر الذكاء الإصطناعى»



وأجرى فريق من الباحثين بقيادة جامعة برينستون منهجية التعرض المهني لـ«الذكاء الاصطناعي«من خلال ربط 10 تطبيقات مدعومة بـ الذكاء الاصطناعي، مثل نمذجة اللغة، بـ 52 قدرة بشرية لفهم ما إذا كانت أي منها وثيقة الصلة، وأظهرت النتائج أن المسوقين عبر الهاتف والمعلمين وعلماء النفس في المدارس والقضاة هم من بين أعلى الفئات المعرضة للخطر، وفقا لما ورد عن صحيفة «ديلى ميل».

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وتم تصنيف المسوقين عبر الهاتف على أنهم الأكثر عرضة للخطر، وهو ما قد لا يكون مفاجئًا لأن العديد من الشركات تستخدم حاليا روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لأداء هذه المهمة.«تشات جي بي تي»وبعد إطلاق «تشات جي بي تي» وتوسعه وانتشاره، يمكننا أن نفهم كيف سيسيطر الذكاء الاصطناعي على كثير من المهن مستقبلا، ويعتبر تشات جي بي تي، لديه القدرة على فهم اللغة وكذلك إجراء محادثات مع البشر واقتراح العديد من الإجابات في آن معا، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني والسير الذاتيةومن المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل متعدد الأوجه، ففى بعض الحالات قد يكون الذكاء الاصطناعي بديلًا عن العمل الذي قام به البشر سابقًا، وفي حالات أخرى، قد يكمل الذكاء الاصطناعي العمل الذي قام به البشر.تطبيقات الذكاء الاصطناعى الـ 10:ChatGPTتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الـ 10: الألعاب الاستراتيجية المجردة، وألعاب الفيديو في الوقت الفعلي، والتعرف على الصور، والإجابة على الأسئلة المرئية، وتوليد الصور، وفهم القراءة، ونمذجة اللغة، والترجمة، والتعرف على الكلام، والتعرف على المسار الفعال، كما تشمل القدرات البشرية البالغ عددها 52 أمثلة مثل الفهم الشفهي والتعبير الشفهي والاستدلال الاستقرائي وثبات اليد.حصل فريق الباحثين على القدرات البشرية من قاعدة بيانات شبكة المعلومات المهنية (O * NET) التي طورتها وزارة العمل الأمريكية، والتي تستخدم قاعدة البيانات هذه لوصف أكثر من 800 مهنة، ثم أضاف الباحثون نمذجة اللغة إلى القياس، موضحين كيف أن روبوتات المحادثة المتطورة مثل ChatGPT تغير المهن المعرضة للخطر الآن.المهن المعرضة لخطر الذكاء الاصطناعى:الذكاء الاصطناعىقارن فريق الباحثين المهن السابقة المعرضة لخطر الذكاء الاصطناعي بقائمة جديدة تتضمن تطبيق البرنامج لنمذجة اللغة، حيث أظهر هذا التطبيق تحولًا جذريًا نحو الوظائف في التعليم، بينما تظهر القائمة الأصلية أكثر في التمويل.تظهر قائمة نمذجة اللغة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم، ويشير الفريق في الدراسة إلى أن «المهن في مجال التعليم من المرجح أن تتأثر نسبيًا بالتقدم في نمذجة اللغة أكثر من المهن الأخرى».قدرات ChatGPT:يمكن لـ ChatGPT، الذي تم تدريبه على عينة ضخمة من النصوص من الإنترنت، فهم اللغة البشرية وإجراء محادثات مع البشر وإنشاء نص مفصل، حيث قال الكثيرون إنه يشبه الإنسان ومثير للإعجاب للغاية.من ناحية أخرى، فالذكاء الاصطناعي غير قادر حتى الوقت الحالي على أن يحل محل القضاة البشريين، لكن التكنولوجيا مفيدة في قاعة المحكمة من نواح كثيرة/ حيث يمكن لآلة الذكاء الاصطناعي جمع الأبحاث، ما يسهل على القاضي مهمة الاطلاع على الكتب القانونية يدويا، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المعلمين وموظفي الخدمات العامة لدى الشركات الكبرى في المستقبل.كما تتعرض الصحافة للتهديد، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تجميع التقارير الرياضية ومراقبة حركة سوق الأوراق المالية وتلخيصها.أعلن القاضي خوان مانويل باديلا جارسيا، الذي يترأس محكمة في مدينة كارتاخينا الكاريبية، أنه استخدم النظام في حكمه الصادر في 30 يناير، طُلب منه أن يقرر ما إذا كان بإمكان شركة التأمين الصحي رفض دفع رسوم المواعيد الطبية والعلاج والنقل لصبي مصاب بالتوحد يُدعى سلفادور، نظرًا لمحدودية دخل والديه.وقال«باديلا» الذي حكم لصالح الصبي وضد التأمين الصحي، إنه سأل الروبوت: «هل يُعفى القاصرون المصابون بالتوحد من دفع رسوم علاجهم؟» من بين أسئلة أخرى، فأجابت: «نعم، هذا صحيح»، وفقًا للوائح في كولومبيا، يُعفى القاصرون المصابون بالتوحد من دفع رسوم علاجهم.يذكر أن المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، قال إن الذكاء الاصطناعي، هو محاكاة الدماغ البشرية في القيام ببعض الوظائف، والذي بدأ في عام 1956 عن طريق المعاملات الحسابية الرياضية.وأضاف خلال تصريحات إعلامية سابقة في نهاية 2022، أنه يتوقع انتهاء عدد من الوظائف خلال المستقبل القريب بسبب الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يشغلها «الربووت» يومًا ما بمفرده وتؤدي للاستغناء عن البشر نهائيًا، وأن يجد العاملون أنفسهم مهددين بفقدان وظائفهم.