لماذا تعرض للغرامة؟ عقوبة لإيلون ماسك على كل ألف دولار من دخل تويتر ستذهب لتركيا ..

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تركيا تغرم الملياردير إيلون ماسك نسبة من الدخل الإجمالي لمنصة تويتر، وفقًا لقرار مجلس المنافسة التركي، الإثنين، ومع الإعلان عن العقوبة صرح المجلس في بيان رسمي عن إتاحة الطعن في القرار الفترة القادمة. ومن خلالها تستطيع الشركة الاستئناف ضد قرار المجلس، سواء عبر المحاكم أو من خلال المجلس ذاته.



غرامة مجلس المنافسة التركي للملياردير إيلون ماسك

جاء قرار تغريم مالك تويتر إيلون ماسك بنسبة 0.1% من الدخل الإجمالي لتويتر في تركيا لعام 2022 بسبب استحواذه على الشركة دون إذن المجلس.



يًذكر أن إجمالي عدد أصحاب الحسابات الفعالة على موقع تويتر في دولة تركيا، يبلغ حوالي 18.6 مليون حساب نشط. وفقاً لبيانات موقع «داتا بورتر».

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ما هو مجلس المنافسة التركي الذي غرم إيلون ماسك هذه العقوبةفي الأساس مجلس المنافسة التركي عبارة عن سلطة إدارية قانونية تأتي ضمن مهام الوزير المُكلف بالتجارة في الدولة. مبنية على مبدأ حرية الصناعة والتجارة، ومنها انبثق مبدأ حرية المنافسة، لحماية حقوق المستهلكين بموجب القانون.لكن التغريم تم بشكل أساسي تبعاً لأن قانون المجلس في تركيا يفرض غرامات على جميع الشركات العالمية والمحلية، طالما كان لها سوق فعال داخل الدولة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود محاربة الاحتكار أو التفرد في السوق.لذلك تضمن بيان المجلس أن الصفقة خضعت للترخيص في نطاق المادة 7 من قانون حماية المنافسة والبلاغ الخاص بعمليات الاندماج والاستحواذ.الصفقة المتسببة في الغرامةبعد صفقة امتدت مباحثاتها لأكثر من 6 شهور، اشترى الملياردير إيلون ماسك شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار في 27 أكتوبر 2022.وانتهى الأمر بعد رفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك لرجوعه في قرار الشراء بعد توقيع الإتفاق، وخلالها قال «ماسك» أن التراجع كان سببه تضليل منصة تويتر له بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، بالتوقيت ذاته أثبت المنصة أنه يختلق أعذارا للانسحاب من الاتفاق.