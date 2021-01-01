بدء إطلاق «آيفون 14 و14 بلس» باللون الأصفر



آيفون 14 آيفون 14

طرحت شركة آبل، اليوم الثلاثاء، إصدارات جديدة من آيفون 14 وآيفون 14 بلس باللون الأصفر، لتعزيز المبيعات التي شهدت أكبر انخفاض منذ عام 2019، ويمكن للمستخدمين في أكثر من 60 دولة، طلب آيفون 14 و14 بلس باللون الأصفر بدءًا من 10 مارس الجاري.



ما هو اللون الجديد ايفون 14؟

قالت «آبل» إنها أتاحت الهاتفين باللون الأصفر، مضيفةً بذلك المزيد من خيارات الألوان إلى التشكيلة هذا الربيع، ليصبح الهاتف متاح بـ 6 ألوان، وسيحتوي كلاهما على نفس التقنية والأسعار مثل المجموعة الأصلية التي تم إصدارها في سبتمبر 2022.



استخدمت آبل اللون الأصفر في الموديلات السابقة آيفون c 5 وآيفون 11، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة الأصفر على جهاز حديث، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة هي السلاح السري لعملاق التكنولوجيا لتعزيز مبيعات آيفون، التي تراجعت بنسبة 8% العام الماضي.

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مواصفات آيفون 14 وآيفون 14 بلسقال Bob Borchers، نائب رئيس آبل لتسويق المنتجات في جميع أنحاء العالم، في بيان: «يحب الناس جهاز آيفون الخاص بهم ويعتمدون عليه كل يوم في كل ما يفعلونه، والآن هناك إضافة مثيرة إلى التشكيلة مع آيفون 14 وآيفون 14 بلس الأصفر الجديد».وتابع البيان «عمر البطارية غير العادي، والتصميم خفيف الوزن، وميزات الكاميرا والفيديو الاحترافية، وقدرات السلامة الرائدة مثل Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية، وكل نظام iOS 16 يجب أن يقدمه لجعل iPhone 14 خيارًا رائعًا لأي شخص».وكان مبيعات آبل قد شهدت انخفاضًا كبيرًا في نهاية عام 2022، حيث أجبرت زيادة تكلفة المعيشة المستهلكين على الاختيار بين دفع الفواتير أو شراء أحدث iPhone.مميزات آيفون 14 و14 بلس- يدعم آيفون 14 وآيفون 14 بلس خاصية الـ NFC .- يدعم آيفون 14 وآيفون 14 بلس شريحة إتصال من نوع Nano Sim وشريحة إتصال من نوع eSim .- يدعم آيفون 14 وآيفون 14 بلس شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .- يأتي آيفون 14 وآيفون 14 بلس بظهر من الزجاج مع فريم المونيوم .هل الايفون 14 ضد الماء؟- آيفون 14 وآيفون 14 بلس مقاومان للماء والغبار بشهادة الـ IP68 المقاوم للماء حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة .- يتوفر آيفون 14 وآيفون 14 بلس بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية وفقًا للآتي:– إصدار آيفون 14 وآيفون 14 بلس الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .– إصدار آيفون 14 وآيفون 14 بلس الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .– إصدار آيفون 14 وآيفون 14 بلس الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .- كامير آيفون 14 الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم اوتوفوكس كما يوجد عدسة ثانية للعزل وبصمة الوجه .- كاميرا آيفون 14 الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 وتدعم المثبت البصري أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة وهي كاميرا خاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.- يدعم آيفون 14 تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.- بطارية آيفون 14 تأتي بحجم 4323 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي .- يأتي آيفون 14 بنظام تشغيل iOS 16 .