تثير الأجهزة المنزلية «الذكية» مخاوف 50% من مستخدميها خشية التعرض للاختراق الإلكترونى



الأجهزة المنزلية «الذكية» الأجهزة المنزلية «الذكية»

كشفت دراسة استطلاعية جديدة أجرتها كاسبرسكى وتبحث فى استخدام الأجهزة المنزلية الذكية ومواقف المستخدمين تجاه أمنها فى الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، عن أن أكثر من نصف المستخدمين (51%) الذين يمتلكون هذه الأجهزة يشعرون بالمسؤولية عن أمنها الرقمى، فيما أبدى أبناء جيل الألفية من الشباب الذين تتراوح سنهم بين 25 و34 عاماً، اهتماماً ملحوظاً بحماية الأجهزة الذكية فى منازلهم.



ويُبرز قطاع الأجهزة المنزلية الذكية العالمى نمواً سريعاً فى أوساط المستهلكين، حيث يتوقع محللو الأسواق حصول نموّ ملحوظ فى بعض شرائح هذا القطاع. فمن المتوقع مثلاً، أن ينمو حجم شريحة أنظمة الأمن الذكية وشريحة الأقفال الذكية، ليزيد بأكثر من الضعفين إلى 106.3 مليار دولار و13.1 مليار دولار على التوالى بحلول عام 2030. وكشف تقرير دراسة كاسبرسكى الجديدة عن التأثير الذى تُحدثه زيادة استخدام الأجهزة الذكية فى مواقف المستخدمين تجاه مشكلات الأمن والحماية.



ويمكن تفسير الرغبة فى الشعور بالمسؤولية عن حماية الأجهزة المنزلية الذكية بوجود مخاوف من اختراقها. وتُظهر الدراسة أن أكثر من نصف المستخدمين يشعرون بالقلق بشأن تعرض شبكتهم المنزلية للاختراق، وبشأن التجسس عليهم عبر راوتر الإنترنت اللاسلكية أو نظام كاميرات المراقبة عبر الإنترنت (58%).

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وأشار المشاركون فى الدراسة إلى أن أكبر مخاوفهم تتعلّق بأمن أنظمة المراقبة المنزلية والكاميرات المتصلة بالإنترنت، والأبواب والأقفال الذكية، إذ أقرّ ثلث المستخدمين بشعورهم بالقلق الشديد حيال أمنهم وسلامتهم. وقال 32% من مستخدمى أنظمة المراقبة أو الأنظمة الأمنية أنهم «قلقون للغاية» بشأن أمن أجهزتهم وسلامتها، فيما أبدى 53% غيرهم إما «قلقاً» أو «قلقاً إلى حدّ ما» تجاه هذه الأنظمة.وتشمل قائمة الأجهزة المثيرة للقلق الكاميرات المتصلة بالإنترنت لمراقبة الأطفال والحيوانات الأليفة، والأبواب والأقفال الذكية، والتى قال عنها 33% و35% من المستطلعة آراؤهم فى الدراسة إن أمنها «مسألة تثير قلقاً شديداً» فى رأيهم.وتتضمّن الأجهزة التى تتسبب فى أقلّ درجات القلق للمستخدمين، أجهزة التنظيف الذكية، مثل المكانس المتصلة بالإنترنت، فقد ذكر 34% أن أمنها لا يهمهم على الإطلاق. وتبنّى هذا الموقف 29% من المستخدمين بشأن أنظمة التحكّم بجوّ المنزل، و32% بشأن أنظمة الإضاءة الذكية.وقالت مارينا تيتوفا، نائب الرئيس لتسويق المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبرسكى، إن المستخدمين باتوا يولون اعتبارات أمن الأجهزة المنزلية الذكية المزيد من الاهتمام، مع تنامى معدلات الإقبال على اقتناء هذه الأجهزة، مشيرةً إلى أنهم يسعون لضمان تجربة استخدام آمنة وخالية من المتاعب فى إطار رغبتهم بالاعتماد على هذه الأجهزة والأنظمة لمدة طويلة.وأضافت: «يبدو بحسب الدراسة أن العادات الرقمية الجيدة متأصلة فى أبناء جيل الألفية أكثر من غيرهم، فى دلالة إيجابية على الاهتمام بالأمن الرقمى، ما يشير إلى أننا قد نرى فى المستقبل اهتماماً أكبر بالأمن الرقمى من قبل منتجى أجهزة إنترنت الأشياء ومقدمى خدمات الإنترنت الذين يدعمون عملهم، وربما حرص المنتجين ومقدمى الخدمات على دمج مزايا الأمن الرقمى المتقدمة فى المنتجات، لتلبية توقعات المستهلكين وتزويدهم بمستوى الحماية المطلوب».