(فيديو) أول مصرية تصعد للفضاء: «تم تحضيرنا لتقبل خطورة عدم العودة مرة أخرى»

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روت المهندسة سارة صبري، أول مصرية تصعد للفضاء، تفاصيل رحلتها إلى الفضاء، قائلة: «شرف كبير ومسؤولية كبيرة بأن أكون أول مصرية تزور الفضاء».



وأضافت سارة صبري في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» على قناة «دي إم سي»: «كان عندي شغف لدراسة كيفية تشكل الكون والعالم».



وقالت سارة صبري: «تم اختياري من بين 7000 منافس كان لديهم الرغبة في زيارة الفضاء، وكان ذلك في برنامج تابع لشركة أمريكية».

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وتابعت سارة صبري: «الصاروخ الذي يسافر للفضاء مؤمن بشكل كبير لكن لا يزال يتواجد نسبة خطورة.. تم تحضيرنا لتقبل خطورة عدم العودة من الفضاء مرة أخرى».وأوضحت سارة صبري: «لو حد قالي هتروحي المريخ ومش هترجعي تاني هوافق.. خلال رحلتي للفضاء استمرينا لمدة 3 دقائق ونصف في منطقة اللا جاذبية قبل العودة للأرض».https://www.facebook.com/watch/?v=996406771356967