(فيديو) أول مصرية تصعد للفضاء: «تم تحضيرنا لتقبل خطورة عدم العودة مرة أخرى»

روت المهندسة سارة صبري، أول مصرية تصعد للفضاء، تفاصيل رحلتها إلى الفضاء، قائلة: «شرف كبير ومسؤولية كبيرة بأن أكون أول مصرية تزور الفضاء».
وأضافت سارة صبري في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» على قناة «دي إم سي»: «كان عندي شغف لدراسة كيفية تشكل الكون والعالم».
وقالت سارة صبري: «تم اختياري من بين 7000 منافس كان لديهم الرغبة في زيارة الفضاء، وكان ذلك في برنامج تابع لشركة أمريكية».
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