كيفية تحميل صور ومقاطع فيديو بدقة 4K فى تويتر

تويتر تويتر

يعمل تطبيق تويتر دائما علي ضغط الصور عند تحميلها أو اقتصاصها مما يفقدها جودتها بشكل سيء، بعكس مواقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام وفيسبوك، وتسبب هذا الأمر في جلب الكثير من الانتقادات من المستخدمين للشركة مما جعلها تقوم باختبار عدد من الطرق الجديدة للسماح للمستخدمين بتحميل الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية الجودة تصل إلى 4K في منشوراتهم في تطبيق الهاتف لمستخدمي نظامي أندرويد وأي أوإس.



كيفية تحميل الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة في تويتر:



- افتح تطبيق تويتر في هاتفك الذكي، ثم اضغط على الثلاثة خطوط في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.



- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy.



- في الشاشة التالية، اضغط على خيار (استخدام البيانات) Data usage.



- من قسم (الصور) Images، اضغط على خيار (صور عالية الجودة) High-quality images.



- في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، قم بتحديد ما إذا كنت تريد تحميل الصور بجودة تصل إلى دقة 4K أثناء استخدام (بيانات الهاتف والواي فاي) mobile data and Wi-Fi، أو (الواي فاي فقط) Wi-Fi only، أو (لا شيء) Never.



- قم بتكرار الخطوات نفسها لمقاطع الفيديو ضمن قسم (الفيديو) Video بالأسفل.



بعد ذلك عندما تقوم بتحميل صورة أو مقطع فيديو سيتم تحميلها بجودتها الأصلية بدون أي عمليات تحرير من تويتر كما كان يحصل سابقًا.