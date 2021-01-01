نصائح تجعل طفلك يبتعد عن السلوكيات السلبية فى حياته

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لضبط سلوكيات الأطفال في المواقف الحياتية المختلفة للتعامل بشكل جيد داخل المدرسة والمنزل، يجب اتباع نصائح تساعد الأسرة على متابعة سلوكيات طفلها وتقويم سلوكه وتعديله في حالة إتباع من أنماط السلوك غيره.



ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية نصائح تجعل طفلك يبتعد عن السلوكيات السلبية في المدرسة والبيت وفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري تعديل سلوك.



إجعلي من طفلك نموذجا إيجابيا لمن حوله متعاون ومشارك ومتفاعل اجتماعيا يشارك زملائه بالمدرسة في الأنشطة المختلفة، ويساعد المحتاج منهم في حالة نقص الأدوات، ويكون دائم الإتصال بهم ويشاركهم المناسبات المختلفة.

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طفلك ودود ومحب لمن حوله دائم الزيارات للأسرة يساعد الجيران وخاصة كبار السن منهم ، علمه الرفق بالحيوانات الأليفة ،وكيفيه التعامل معها وخاصة الحيوانات المترددة على المنزل.طفلك قائد، أغرس في طفلك القيادة وحسن الإدرة والقدرة على حل المشكلات ومساعدة الآخرين.طفلك محبوب ممن حوله يجعله في دائرة الاهتمام من الآخرين، طفل مطيع يتبع الأوامر يستمع إلى نصائح الآخرين اجعلِ طفلك لا يسبب الخلافات بين أفراد الأسرة ولا يفتعل مشاكل بين أخواته، ويتعامل برفق وحب وتعاون معهم ، ومحاولة إبعاده عن رفقاء السوء من أصدقائه وزملائه بالمدرسة واختيار من يرافقهم ويجلس معهم.كن صادقا في قولك، شجع طفلك على إتباع الصدق في الحديث وحكى كل ما يحدث دون مبالغة أو زيادة في الكلام حتى يكسب ثقة من حوله.عدم الكسل والتراخي في أداء المهام المطلوبة منه حتى لا يأخذ عنه صورة بأنه طفل كسول ومهمل في دروسه، أيضًا وعليه بأداء وجباته بشكل يومي دون كسل.إجعل لطفلك عادات يومية ثابتة من تنظيم غرفته وأدواته وخزانه ملابسه، مع ترتيب جدول المدرسة والوجبات أيضًا تنظيم وقته وعمل خطة يومية للمهام تجعل من طفلك منضبط فيما سيطلب منه.