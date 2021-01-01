الفازلين و زيت جوز الهند .. أيهما أفضل للعناية بالبشرة؟

رغم أن الترطيب مهم لكل أنواع البشرة، إلا أن صاحبات البشرة الجافة بشكل خاص يصبح الترطيب ركن أساسي ومهم جدًا للعناية بالبشرة ، وعندما يذكر الترطيب الفائق للبشرة تتفاوت الآراء، فالبعض يرجح استخدام الفازلين والبعض الأخر يفضل زيت جوز الهند، فما هو الخيار الأفضل؟ وما الفرق بينهما في العناية بالبشرة؟
وفقاَ لموقع " healthshots" فإن هناك عدة فروق رئيسية بين الاثنين:
قوام زيت جوز الهند مقابل الفازلين:
عند لمس الفازلين تشعر الفتاة أن له ملمس معين رطب، وزيت جوز الهند هو زيت طبيعى مصنوع من جوز الهند المجفف ويمكن أن يستخدم زيت جوز الهند المكرر أو الغير مكرر، ويمكن وضع زيت جوز الهند على جميع أجزاء الجسم، بشكل طبيعى لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، فلهذا يعتبر زيت جوز الهند أفضل للوجه لأنه أخف على البشرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!