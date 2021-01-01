الفازلين و زيت جوز الهند .. أيهما أفضل للعناية بالبشرة؟



زيت جوز الهند زيت جوز الهند

رغم أن الترطيب مهم لكل أنواع البشرة، إلا أن صاحبات البشرة الجافة بشكل خاص يصبح الترطيب ركن أساسي ومهم جدًا للعناية بالبشرة ، وعندما يذكر الترطيب الفائق للبشرة تتفاوت الآراء، فالبعض يرجح استخدام الفازلين والبعض الأخر يفضل زيت جوز الهند، فما هو الخيار الأفضل؟ وما الفرق بينهما في العناية بالبشرة؟



وفقاَ لموقع " healthshots" فإن هناك عدة فروق رئيسية بين الاثنين:



قوام زيت جوز الهند مقابل الفازلين:

عند لمس الفازلين تشعر الفتاة أن له ملمس معين رطب، وزيت جوز الهند هو زيت طبيعى مصنوع من جوز الهند المجفف ويمكن أن يستخدم زيت جوز الهند المكرر أو الغير مكرر، ويمكن وضع زيت جوز الهند على جميع أجزاء الجسم، بشكل طبيعى لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، فلهذا يعتبر زيت جوز الهند أفضل للوجه لأنه أخف على البشرة.

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فوائد زيت جوز الهند والفازلين:الفازلين يمكن وضعه على البشرة للمساعدة في العلاج على أي شيء يعانى من الجفاف بما في ذلك: الشفاه المتشققة والجلد المتقشر والطفح الجلدى الناتج عن الحفاظات بالنسبة للأطفال.والفازلين يساعد على زيادة الرطوبة إلى المناطق في الجسم مثل المرفقين والركبتين ولكن الفازلين ليس مرطب،هو فقط يعمل كحاجز لمنع الرطوبة من الهروب من البشرة.مشاكل صحية بعد استخدام الفازلين:الفازلين له فوائد عديدة ولكن له مشكلة فقد يسبب إذا تم وضعه على البشرة التجاعيد على الوجه، وإذا كانت الفتاة معرضة لحب الشباب فعليها البعد عن استخدام الفازلين على البشرة.بدائل طبيعية للفازلين على البشرة:يمكن تجنب وضع الفازلين على البشرة لترطيبها، ويمكن استخدام منتجات طبيعية مثل الكاكاو وزبدة الشيا وزيت جوز الهند ويمكن استخدام زيت جوز الهند فهو أفضل ويساعد على ترطيب الوجه بشكل كبير.