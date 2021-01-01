الوصفة بالتفصيل .. طريقة عمل بيتزا البرجر



بيتزا البرجر بيتزا البرجر

تعتبر طريقة عمل بيتزا البرجر من الوصفات العالمية السهلة اللذيذة، ويمكن تحضيرها في المنزل، وتقديمها كوجبة شهية على العشاء، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بيتزا البرجر، وهو احد الاختراعات العربية، والتي يتم تقديمها حاليا في اغلب مطاعم الفاست فود، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 20 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص.



طريقة عمل بيتزا البرجر



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مقادير طريقة عمل بيتزا البرجر:1 بصلة متوسطة كاملة، مفرومة1 ملعقة صغيرة من زيت نباتي1 كيلو لحم بقريّ مفرومعصير معجون الطماطم¼ كوب ماء1 ملعقة كبيرة توابل البيتزا أو التوابل الإيطالية3 ملعقة كبيرة زبدة4 مافن إنجليزي كامل، مقسم إلى نصفين1 ملعقة كبيرة من ملح الثوم32 شريحة بيبروني2 كوب جبن موزاريلا، مفرومةطريقة عمل بيتزا البرجر :_ في مقلاة كبيرة، يضاف القليل من الكانولا أو الزيت النباتي والبصل على نار متوسطة._ نسخن المقلاة وحمري البصل ثم يضاف اللحم المفروم ونطبخه حتى النضج._ بمجرد أن ينضح اللحم، يضاف معجون الطماطم، الماء وتوابل البيتزا._ نخفف النار إلى درجة منخفضة، وتترك في المقلاة على نار خفيفة._ بينما يغلي الصوص، نسخن الفرن على وضع الشوي ثم ندهن الزبدة بشكل متساوٍ على كل نصف مافن._ نرش ملح الثوم ثم نوزع فوق أنصاف المافن 4 شرائح من البيبروني._ نضع المافن على صينية فرن تحت الشواية لمدة دقيقتين أو حتى تبدأ في التحول للون البني على الحواف._ نخرج من الفرن ثم توزعي فوق كل مافن ¼ كوب من خليط اللحم بالصوص._ نوزع الجبن على الوجه، ونعيد المافن تحت الشواية لمدة 2 - 3 دقائق أو حتى يتحول الجبن إلى اللون البني الذهبي وتبدأ الفقاعات في التشكل على الوجه، ثم تقدم بيتزا البرجر مع البطاطس المقلية، والصوص المفضل لكم .