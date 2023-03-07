أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-3-2023 بمحلات الصاغة



أسعار الذهب أسعار الذهب

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-3-2023 استقرارا في بداية التعاملات بمحلات الصاغة حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 1820 جنيها.







أسعار الذهب اليوم في مصر



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وحسب أمير رزق الخبير في مجال الذهب سجل سعر جرام الذهب عيار 24 2080 جنيها في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 1560 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 14560 جنيها.السوق العالمي للذهبعالميًّا شهدت أسواق الذهب أسبوعًا مثيرًا في مسيرة المعدن النفيس، حيث سيطر فيه الهبوط على أسعار السلع بشكل عام بعد أن عاد الدولار الأمريكي للسيطرة على مجريات الأمور بدعم من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبيانات التضخم القوية.وفي المقابل شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق؛ ليسجل 5 أسابيع متتالية من الارتفاع، وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%.وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول: إن أسعار الفائدة ستكون في مستوى أعلى من المتوقع سابقًا من قبل أعضاء الفيدرالي خلال اجتماعهم المقبل في 22 مارس الجاري.وقال باول في تصريحات له أمس: إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع، ما يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق.وتابع: إذا كان إجمالي البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.وقال باول: إن الاتجاه الحالي يظهر أن مهمة مكافحة التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تنتهِ بعد.ويقبل المستثمرون على الاستثمار في الدولار مقابل الذهب عندما ترتفع أسعار الفائدة؛ إذ إن هناك علاقة عكسية بين الجانبين.