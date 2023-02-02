تطرح التموين شنطة رمضان بأسعار تبدأ من 85 جنيها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر شنط رمضان، بفروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار تبدأ من 85 حتي 200جنيه، وذلك وفقا لمكوناتها، وتشمل مكونات كل شنطه سلع أساسية و أخري رمضانية.
تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرف التجارية، العديد من السلع الغذائية الأساسية ، والاكثر احتياجا للأسرة المصرية، بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك داخل نحو 450 معرض وشادر أهلا رمضان على مستوى الجمهورية.
كما أطلقت وزارة التموين 250 منفذ متنقل لتوفير السلع المخفضة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى توافر السلع المخفضة بالمجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية.
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