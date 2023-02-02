تطرح التموين شنطة رمضان بأسعار تبدأ من 85 جنيها

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صورة الخبر: وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر شنط رمضان، بفروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار تبدأ من 85 حتي 200جنيه، وذلك وفقا لمكوناتها، وتشمل مكونات كل شنطه سلع أساسية و أخري رمضانية.

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرف التجارية، العديد من السلع الغذائية الأساسية ، والاكثر احتياجا للأسرة المصرية، بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك داخل نحو 450 معرض وشادر أهلا رمضان على مستوى الجمهورية.

كما أطلقت وزارة التموين 250 منفذ متنقل لتوفير السلع المخفضة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى توافر السلع المخفضة بالمجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية.

وتطرح وزارة التموين سلعتي الأرز والسكر بسعر 14.5 للكيلو، والزيت 800 ملي بسعر 35 جنيها ، والبلح الجاف يبدأ من 18 جنيه، وقمر الدين بسعر 45 جنيه ‏والبلح النصف جاف بسعر 28 جنيه، وجوز الهند يبدأ من 68 جنيها.

واللحوم المجمدة بسعر 120 جنيها للكيلو ، والطازجة بسعر 165 جنيها ، والدواجن بسعر 65 جنيها للكيلو.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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