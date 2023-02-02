اليوم انطلاق مؤتمر الإحصائيين العرب..برعاية رئيس الوزراء..

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ينطلق صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي السابع لاتحاد الاحصائيين العرب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



ويشارك بالحضور رؤساء ووفود الأجهزة الإحصائية العربية، وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية وأساتذة الجامعات ونخبة من الخبراء والمختصين.



ويأتي مؤتمر الدراسات الإحصائية هذا العام تحت شعار «الدراسات الإحصائية في العالم العربي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التنموية»، انطلاقا من اعتماد الدول على البيانات الإحصائية بشكل رئيسي، حيث تمثل هذه البيانات خريطة العمل لأجهزة الدولة والتي تساعد صناع السياسات ومتخذي القرار في التخطيط السليم القائم علي بيانات دقيقة.