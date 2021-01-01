القمر الجديد «مُحاق شهر رمضان»..21 مارس..

قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، د. أشرف تادروس، أن السماء تشهد يوم 21 مارس، القمر الجديد (محاق شهر رمضان).
أضاف، "لن يكون القمر مرئيا في السماء طول الليل في ذلك اليوم حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض" .
وتابع، "وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة".
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