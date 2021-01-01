« بدر شعبان » يزين السماء ..اليوم..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يرصد القمر البدر لشهر شعبان بسماء الوطن العربي يوم الثلاثاء 07 مارس 2023 وسيكون مشاهد طوال الليل .

يكتمل القمر بدرًا عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعه 03:40 عصرًا بتوقيت مكة (12:40 ظهرًا بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر و هو أقرب قمر بدر إلى الاعتدال الربيعي بالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية و الاعتدال الخريفي جنوب خط الاستواء.

يشرق القمر من الأفق الشرقي - بعد غروب الشمس - وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي مع شروق شمس الأربعاء .

يتحرك القمر الآن على الجانب المقابل تمامًا من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثالي لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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