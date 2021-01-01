« بدر شعبان » يزين السماء ..اليوم..

يرصد القمر البدر لشهر شعبان بسماء الوطن العربي يوم الثلاثاء 07 مارس 2023 وسيكون مشاهد طوال الليل .
يكتمل القمر بدرًا عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعه 03:40 عصرًا بتوقيت مكة (12:40 ظهرًا بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر و هو أقرب قمر بدر إلى الاعتدال الربيعي بالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية و الاعتدال الخريفي جنوب خط الاستواء.
يشرق القمر من الأفق الشرقي - بعد غروب الشمس - وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي مع شروق شمس الأربعاء .
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