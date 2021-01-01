طائرات تعمل بـ «الأسمدة» وسيارات بـ «الخبز»

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توقع خبراء التكنولوجيا، أن تكون هناك السيارات تعمل بمسحوق الخبز، وطائرات تعمل بالأسمدة بحلول نهاية العقد، وفقًا لما ذكره أحد خبراء أكسفورد.



وبحسب تقرلاير نشرته "ديلي ميل"، حاليًا، يتم الترحيب ببطاريات الليثيوم أيون باعتبارها تلعب دورًا رئيسيًا في التحول نحو الطاقة المستدامة وتستخدم في أمثال Teslas و iPhone والمثاقب اللاسلكية.



وفي الوقت نفسه، تعتقد العديد من الشركات أن طاقة الهيدروجين هي الطريق "الأخضر" للمضي قدمًا في مجال الطيران، لكن بيل ديفيد، أستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة أكسفورد، يعتقد أنه سيتم تجاوز كليهما بمكونات وقودجديد وسيكون مفاجئة.



ويتوقع "ديفيد"، أن عنصر الصوديوم - الموجود في الملح ومياه البحر ومسحوق الخبز - سيصبحان المرشحان الأوفر حظًا لنوع البطاريات المهيمن على جميع أنواع السيارات، موضحا أن العنصر وفير بشكل لا يصدق - أكثر بكثير من الليثيوم، وهو معدن يتم الحصول عليه من التعدين ويصبح من الصعب العثور عليه بشكل متزايد، ومع ذلك فهي تفتقر إلى بعض اللكمة من نظيرتها الحالية.

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ووضع البروفيسور ديفيد، الذي كان جزءًا من الفريق الذي اخترع بطاريات الليثيوم في عام 1980، توقعاته قبل عرض تقديمي في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في واشنطن العاصمة.وقال: "إنها ليست مثالية تمامًا من حيث الأداء، لذلك نحن بحاجة إلى الإثنين"، وسيظل الليثيوم أعلى الكومة، لكن يوجد المزيد من الصوديوم الذي يمكن استخدامه كاوقود في المستقبل".وتابع: "الصوديوم في طريقه للارتفاع، وبحلول عام 2030 ستحتوي معظم السيارات الكهربائية على مزيج من بطاريات الليثيوم والصوديوم".وأضاف: "بحلول عام 2040 لن أتفاجأ إذا كان هناك 10 أضعاف بطاريات الصوديوم أكثر من الليثيوم، وربما حتى 100 مرة. فيمكننا صنع بطاريات الصوديوم من الملح ولكننا نفضل استخدام مسحوق الخبز".وقال، إنه لا يوجد سبب يمنعنا من امتلاك سيارات ذات مدى 400 ميل تعمل ببطاريات الصوديوم وحدها.وأضاف: "يعمل الصوديوم بشكل أفضل في درجات حرارة منخفضة ودرجات حرارة أعلى من بطاريات الليثيوم، ويمكن إعادة تدويرها بسهولة وهي أرخص بكثير".وأوضح قائلا: "سيحتاج السفر الجوي إلى اتباع نهج مختلف. .فنحن لن نسافر أبدًا دوليًا وعبر القارات باستخدام البطاريات، فهي ثقيلة للغاية".وبينما تعتقد العديد من الشركات أن طاقة الهيدروجين هي الطريق إلى الأمام، يعتقد البروفيسور ديفيد أن الأمونيا - الموجودة في الأسمدة - هي الحل المستدام.وكان قد حذر تقرير عن Net Zero Aviation، الذي صدر هذا الأسبوع من الجمعية الملكية، من أن استبدال وقود الطائرات التقليدي ببدائل مستدامة سيتطلب مثلا من المملكة المتحدة، التخلي عن نصف أراضيها الزراعية.كما ذكرت أنه لا يوجد بديل واحد واضح للكيروسين - حيث يتطلب الهيدروجين والوقود الاصطناعي زيادة هائلة في إنتاج الطاقة المتجددة.