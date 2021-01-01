تغييرات بسيطة في حياتك لعلاج مرض الكبد الدهني

يعد مرض الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد. يمكن أن يحدث هذا إما بسبب الاستهلاك المفرط للكحول أو بسبب نمط الحياة غير الصحي ولا تظهر أي أعراض له. ولكن عادة بعد فترة طويلة من المحتمل أن يعاني المريض من التعب وفقدان الوزن وآلام في البطن، وإذا تركت حالة الكبد الدهني دون علاج فإنها تؤدي إلى مرض السكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.
1. صيام اليوم البديل
وجد باحثون في جامعة إلينوي في شيكاغو أن اتباع نظام غذائي بديل للصيام اليومي وممارسة الرياضة يحسن حالة الكبد لدى المصابين بمرض الكبد الدهني الغير كحولي الصيام مفيد جداً للكبد الدهني، ولكن بشرط ألا يعوض الصائم كل احتياجاته من الطعام خلال 10 دقائق الأولى بعد الإفطار، وعليه الالتزام بتناول الأكل الصحي الغني بالخضراوات والفواكه، والتي تؤدي إلى تحسن دهون الكبد، والابتعاد عن الأغذية الغنية بالسكر، والمشروبات الغازية، والدهون المشبعة، ولا تننسى الحركة والتمارين الخفيفة بعد الإفطار.
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