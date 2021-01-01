أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد



رجيم رجيم



إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتينها طوال الشتاء إليك أسرع رجيم متوازن يمكنه مساعدتك على التخلص من دهون البطن التى اكتسبتيها إليك خطة الرجيم لمدة 7 أيام يقدمها موقع برايت سايد .





وجبة الإفطار





كوب من شاي بحليب خالي الدسم +بيضة مسلوقة + 3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن

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وجبة الغداءاليوم الأول2 قطعة من فيليه الدجاج + 4 ملاعق أرز + طبق سلطة خضراء +اليوم الثانىشريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشويةاليوم الثالث3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوياليوم الرابع2 شريحة فيليه مشوي +طبق سلطة خضراءاليوم الخامسطبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز + قطعة بانيه مشوىاليوم السادسربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسمسناكثمرة فاكهة+قطعة حلوياتوجبة العشاء أختار من الآتىبيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن قريشأو.طبق شوفان بلبن خالي الدسم أو كوب زبادي خالي الدسم