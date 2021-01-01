سياسة واقتصاد القاهرة .. تصدر قرار هام بالنسبة لمواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان

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أعلنت الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة و الاقتصاد جامعة القاهرة ، عن نظام الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى خلال شهر رمضان .



وقال الدكتور محمود السعيد ، أن الكلية قامت بتخفيض زمن المحاضرة ساعة بدل ساعة ونص خلال شهر رمضان الكريم ، تسهيلا على الطلاب .



جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 43 قيادة جامعية جديدة شملت وكلاء كليات، ورؤساء مجالس أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة.

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ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع. وشدد على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم .وتضمنت القرارات، تعيين 10 وكلاء بعدد من كليات الجامعة، ففي كلية التربية النوعية تم تعيين الدكتور أحمد عويس أحمد عبد الهادي وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية، والدكتور محمود حامد محمود برين وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية التربية للطفولة المبكرة تم تعيين الدكتورة علا حسن كامل وكيلًا لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان سعد السيد زناتي وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تم تعيين الدكتور خالد سليمان سليمان وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سها علي عبد الجواد علي وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية الدراسات الأفريقية العليا تم تعيين الدكتورة أميرة شوقي أحمد سليمان وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث.