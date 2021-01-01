صيدلة حلوان .. تصدر قرار هام بالنسبة للمحاضرات خلال شهر رمضان

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كشفت جامعة حلوان، مواعيد المحاضرات بكليات الجامعة خلال شهر رمضان و انتظام عملية الحضور بالجامعة و امتحانات الميد تيرم .



وكشف الدكتور سامح سرور عميد صيدلة حلوان ان الكلية تسعي خلال شهر رمضان لتوفير كل احتياجات الطلاب وتخفيف العبء عليهم،لتوفير عملية تعليمية سليمة لهم قادرة علي اعداد خريجين متناسبين مع متطلبات سوق العمل .



و أوضح عميد هندسة حلوان ان الكلية لا تدعم نظام التعليم و المحاضرات الأونلاين ولن يتم اللجوء الية خلال شهر رمضان ، لأنها كلية الصيدلة كلية عملية وتطلب الحضور والالتزام من طلابها.

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و قال الدكتور سامح سرور ، أنه سيتم التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية خلال التواجد بالجامعة و خارجها وسيكون هناك تباعد اجتماعي بينهم داخل المحاضرات ، وذلك يأتي إطار حرص الكلية على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.جدير بالذكر انه نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالاشتراك بين كليتي الطب والصيدلة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنطقة المعصرة البلد، قافلة طبية متكاملة اليوم، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.جرى تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كليه الطب، وإشراف الدكتورة نيرفانا حسين مستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة والدكتورة سحر عبد المحسن علي وكيل شئون البيئة و خدمه المجتمع كليه الصيدلة.