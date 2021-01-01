نتائج الترم الأول .. تجارة عين شمس تصدر تعليمات عاجلة بشأن موعد الالتماسات

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أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية تجارة جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات لطلاب الكلية في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الفرق والبرامج الدراسية .



أكدت عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه سوف يتم فتح باب الالتماسات يوم 11 مارس 2022 علي أن تغلق يوم 16 مارس 2023 .



نتيجة الفصل الدراسي الاول بجامعة عين شمس

وأكد الدكتور خالد قدري أنه تم تحديد جدول لاعلان نتائج الفصل الدراسي الاول التي سوف تعلن علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني .

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تعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي :يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وايضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها ، لانه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الخميس الموافق16/3 /2023 وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.وكان قد افتتح خالـد قـدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس المعرض الفني " لطلاب الأسر بالتعـاون مع وحـدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصـة ، والمقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.شهد الافتتاح ممدوح عبد العليـم مدير البرامج الدراسيـة لمرحلة البكالوريوس ، بسام الأحمـدي المنسق الأكاديمي لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية ، هاني الغـول مديـر رعايـة الشبـاب، ياسيـن جمـال ممثل ذوي الهمـم ، والطلاب : ريناد سامر امين مساعد لجنـة الأسر ، هاشم خالد امين لجنة الاسر محمـد السحيمـي نائب رئيـس الاتحـاد، احمـد خالـد رئيس الاتحـاد.وأشاد الدكتور خالد قدرى عميد الكلية برقي الحس الفني لدي الطلاب والذي ظهر في تميز الأعمال المعروضة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد فى تنمية مهاراتهم.يذكر أن المعرض الفني ضم العديد من نماذج أعمال الطلاب التى تم فيها استخدام العديد من طرق الرسم المختلفة منها الفن الحديث من خلال استخدام ألوان الزيت، الألوان الخشبية، الفحم والرصاص، وكذلك عرض نماذج مجسمة لأعمال الطلاب.