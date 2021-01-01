الإفتاء تكشف ..سر السعادة عند الإنسان

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صورة الخبر: دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء ، إنه يجب على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله، ويُوَجِّه طاقته التى منحه الله إياها لأداء الواجبات والتكاليف وتعمير الكون، فهذا سرُّ سعادة الإنسان، قال تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَابٍ مُبِينٍ?) (هود: 6).

ونشر دار الإفتاء المصرية العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

المصدر: mobtada

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