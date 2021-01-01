بعد الفوز على الترجى .. ترتيب مجموعة الزمالك في دورى أبطال أفريقيا

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دورى أبطال أفريقيا

تبدلت الأحوال فى ترتيب المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، بعد خوض الجولة الرابعة، والتى شهدت منافسة بين الزمالك والترجي التونسى، والمريخ السودانى ضد شباب بلوزداد الجزائرى.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيما حقق شباب بلوزداد الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب 19 ماى 1956 بعنابة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب المجموعة كالتالى..
1- الترجى التونسى.. 9 نقاط

2- شباب بلوزداد.. 6 نقاط

3- الزمالك.. 4 نقاط

4- المريخ السودانى.. 4 نقاط

المصدر: youm7

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