لخريف 2023 .. أبرز اتجاهات فساتين الزفاف

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صورة الخبر: فساتين الزفاف
فساتين الزفاف

تختلف اتجاهات الموضة من موسم لآخر وخاصة فى تصميمات فساتين الزفاف، لذلك تحرص العروس على متابعة كل ما هو جديد فى تصميمات الفساتين لتختار من بينها ما يتوافق مع شخصيتها، ولهذا نستعرض فى التقرير، أبرز اتجاهات موضة فساتين الزفاف لخريف 2023، وفقاً لما ذكره موقع " brides "، والتى تجمع بين تصاميم مختلفة من تقليدية وبين البسيطة وغيرها و المناسبة لجميع الأذواق لتختار الفتاة من بينهم ما يتوافق مع ذوقها الشخصى .

أبرز اتجاهات فساتين الزفاف لخريف 2023
أقمشة غير تقليدية
توجد فساتين زفاف لموسم خريف 2023، مصنوعة من قماش الدانتيل والشيفون والحرير والتول وتوجد فساتين مصنوعة من النايلون العضوي واللاتكس.

فساتين بتنانير ضخمة
وتعتبر فساتين التول من أبرز اتجاهات فساتين خريف 2023 كما توجد فساتين مصممة بتنانير ضخمة من التول والتى تعتبر مناسبة للعرائس التى تفضل الفساتين البارزة والمميزة.

فستان متناسق مع الجسم
وتعتبر الفساتين المصممة بكورسيهات و بشكل معقد وأنيقة ويغلب عليها الطابع الكلاسيكى من أبرز اتجاهات فساتين الزفاف لخريف 2023، والتى تفضلها الفتيات اللواتى يفضلن كل ماهو قديم وتقليدى وكذلك فستان متناسق الجسم أو كما هو معروف بفستان حورية البحر.

فستان قصير
تظل الخطوط العالية والمنخفضة شائعة فى فساتين الزفاف، خاصة بموسم خريف 2023، كما أضاف المصممون لمسة جديدة للفستان وهو تصميم فستان كلاسيكى قصير بذيل طويل من الخلف.

أكمام فضفاضة
تعود الأكمام الفضفاضة التى تعتبر من أبرز اتجاهات موضة السبعينيات مرة أخرى فى خريف 2023، حيث من المتوقع انتشار فساتين زفاف مصممة بأكمام فضفاضة والتى ظهرت فى عروض أزياء لعلامات تجارية مختلفة.

فستان مصمم بزخارف
يعتبر فستان الزفاف المصمم باللآلئ والكريستال والمجوهرات المختلفة من أبرز اتجاهات فساتين الزفاف لخريف 2023، والذى يعتبر من الاتجاهات المفضلة للفتيات اللواتى يفضلن البهرجة فى الملابس.

المصدر: موقع " brides "

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