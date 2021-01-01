قبل رمضان .. طرق تنظيف دهانات الجدران وورق الحائط

تنظيف دهانات الجدران وورق الحائط
تحرص المرأة على تنظيف منزلها قبل أى موسم خاصة خلال شهر رمضان الذى تستقبل فيه العديد من المدعوين سواء من أفراد عائلتها أو أصدقائها، ولكنها قد تجد صعوبة فى تنظيف بعض البقع على جدران منزلها، ولهذا نستعرض فى التقرير، نصائح لتنظيف جدران المنزل، وفقاً لما ذكره موقع " goodhousekeeping".
طرق تنظيف جدران المنزل
إسفنجة مبللة وصابون سكر
قد تتسخ الجدران بسبب الأطفال أو الحيوانات الأليفة وفى هذه الحالة يفضل تحضير قطعة إسفنج مبللة قليلاً ، مغموسة في محلول من سائل الغسيل، ثم فرك الجدران برفق لتجنب حدوث أى ضرر بالجدران.
ويمكن غسل الطلاء المتسخ بشدة بمحلول صابون السكر الذى يستخدم فى تنظيف الجدران وشطفها بالماء النظيف والصافي بعد ذلك.
تنظيف ورق قابل للغسل
وفى حالة تركيب ورق جدران قابل للغسل يجب استخدام إسفنجة مغموسة فى محلول سائل غسيل لغسل الجدران مع تجنب الإفراط فى تبليل السطح للحفاظ على الجدران.
إصلاح ورق حائط منقوش
ولإصلاح ورق حائط منقوش المتمزق المتسخ، يجب تمزيق ورق حائط ووضعه بدلاً منه ورق حائط آخر من نفس الورق الملصق على باقى الجدران، ثم تحضير قطعة قماش مبللة نظيفة ومسح الأجزاء المتسخة وتركها حتى تجف.
علامات الأصابع على الورق الحائط
وللتخص من علامات الأصابع على ورق الحائط يفضل خليط من الخل المقطر بالماء الدافئ ومسح البقعة برفق للحصول على نتيجة إيجابية.
إزالة علامات أقلام التلوين
وللتخلص من الخربشات وعلامات أقلام الحبر وأقلام التلوين وأقلام الرصاص الملونة، يجب استخدام إسفنجة مبللة ومسح الحائط برفق لتجنب حدوث أى أضرار.
البلاط الملون
ولتنظيف البلاط الملون يفضل تحضير قطعة قماش مبللة ومحلول سائل غسيل، وفرك البقع بسائل تنظيف للحصول على نتيجة إيجابية.
تنظيف أغطية الجدران المصنوعة من القماش
تعتبر أغطية الجدران المصنوعة من القماش باهظة الثمن والتى تميل إلى أن تكون هشة، يفضل تنظيفها بين الحين والآخر بقطعة قماش جافة أو بفرشاة ناعمة المرفقة بالمكنسة الكهربائية.
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