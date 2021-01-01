حافظي عليه من التكسير والتساقط .. لو شعرك مجعد



شعر مجعد شعر مجعد

من الممكن أن يواجه أصحاب الشعر المجعد صعوبة في تصفيفه، لكن قد يصابون بجهد وإرهاق كبير، بالإضافة إلى أنه أسرع أنواع الشعور الذي يمكن تكسيره بسهولة بسبب جفافه، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية العناية بالشعر المجعد وحمايته من التكسير وفقًا لما جاء في موقع "ستايل كريزي".







بعض النصائح المهمة للعناية بالشعر المجعد: غسيل الشعر مرة كل أسبوع

اغسلي شعرك مرة كل أسبوع ،لأن الغسيل المستمر قد يتسبب في تكسيره ويصعب التحكم فيه ، أيضًا من الأفضل أن تقومين بغل شعرك مرة كل أسبوعين أو ثلاثة للحصول على فروة صحية خالية من الجفاف، أيضًا احرصي على استخدام الشامبو المناسب لطبيعية شعرك ويفضل اختيار انوا مرطبة لفروة الرأس

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حافظي على رطوبة الشعرالشعر المجعد هو الأكثر جفافًا من أي نوع شعر أخر لذا لابد أن تقومين بالحفاظ على الترطيب الدائم لفروة الرأس، ضعي البلسم على فروة الرأس وليس الأطراف فقط، في حالة إذا كان شعرك شديد الجفاف فقومي بوضع البلسم أو الزيت قبل غسيله، ويفضل أن تختاري الأنواع الخالية من الكحول.شامبو مضاد للقشرةمن الأفضل أن يكون للشعر المجعد عناية خاصة ولكن قد تجعل الشعر يصاب بالقشرة بسبب كثرة الزيوت وقلة غسيله، لذا أحرصي على اختيار نوع مناسب لطبيعة فروة الرأس وتكون بمكونات طبيعية تقضي على القشرة.بللي شعركقبل غسيل الشعر قومي بتفكيكه عن طريق تبليله بالقليل من الماء لفك التشابك، أيضًا ضعي القليل من البلسم على الشعروفكي التشابك بأصابعك أوبمشط واسع الأسنان.احمي شعرك من الحرارةيمكن أن تتسبب الشمس فوق البنفسجية الضارة في تجفيف الشعر المجعد بطريقة أكبر، لذا غطي شعرك بقبعة عريضة الحواف وحافظي على الترطيب، أيضًا اعتني بشعرك قبل النوم يمكنكي عمل شعرك إلى شكل ذيل حصان فضفض