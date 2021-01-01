تفاصيل .. عملية شفط الدهون وكيف تستعد للجراحة



عملية شفط الدهون عملية شفط الدهون

ما هي جراحة شفط الدهون؟ تخضع جراحة شفط الدهون لإجراءات تجميلية يتم إجراؤها لتحسين المظهر الجسدي للشخص.







شفط الدهون هو ثاني أكثر عمليات التجميل شيوعًا في جميع أنحاء العالم بعد عملية تكبير الثدي. غالبًا ما يخضع الأشخاص لشفط الدهون لتحسين شكل أجسامهم عن طريق إزالة رواسب الدهون من أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الذراعين والوجه والفخذين والوركين والبطن والظهر وما إلى ذلك. ومن المعروف أيضًا باسم شفط الدهون ، ونحت الجسم ، واستئصال الدهون ، أو ببساطة شفط الدهون.

قد يعجبك أيضا...

وبحسب ما نشره موقع هيلثي يعمل الإجراء على مبدأ بسيط يتضمن تكسير رواسب الدهون وشفط الأنسجة من خلال جهاز شفط. عندما يتعلق الأمر بالنتائج ، فإن شفط الدهون هو بالتأكيد علاج يزيل الدهون من جميع أجزاء الجسم ويوزع الدهون المتبقية بشكل متناسب لتعزيز شكل الجسم.ماذا يحدث في عملية شفط الدهون؟لتحليل صحة بشرتك ، والتراخي ، والحجم ، والتكوين ، وما إلى ذلك ، سيقترح عليك الطبيب الاختبارات التشخيصية التالية:اختبار القرص - يتم إجراء هذا الاختبار لمعرفة كمية الدهون الموجودة في جزء معين من الجسم.الاختبار النوعي - لتقييم وضع الدهون وتراخي الجلد أو ترهله.اختبار النذير - لتقييم درجة انكماش الجلد.إلى جانب هذه الاختبارات ، قد يوصي الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات أخرى للتأكد من أنك في صحة مثالية لشفط الدهون. تشمل هذه الاختبارات الهيماتوكريت (فحص الدم) ، CBC (تعداد الدم الكامل) ، اختبار الكهارل ، تحليل البول ، تخطيط القلب ، اختبار الحمل ، اختبار فيروس نقص المناعة البشرية ، اختبار عدد الصفائح الدموية ، اختبار سكر الدم ، اختبار زمن البروثرومبين ، إلخ.ما هو العلاج الحديث للحمل خارج الرحماستشاري جراحة القلب: الثقب بين البطينين أشهر العيوب الخلقية لدى الأطفالكيف تستعد للجراحة؟للتحضير لعملية شفط الدهون ، سيطلب منك الطبيب القيام بما يلي:اخضع للاختبار بشكل صحيح لتقييم حالتك الصحية العامة.تناول بعض الأدوية واضبط الأدوية الموجودة لتهيئة جسمك للإجراء.توقف عن التدخين قبل شهر من الجراحة.تجنب تناول الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات أو أي نوع آخر من المكملات العشبية لأنها قد تزيد من خطر النزيف.إلى جانب كل هذا، تأكد من وجود شخص ما (صديق أو أحد أفراد العائلة) لمرافقتك في يوم الجراحة ، حيث لن تتمكن من القيادة بعد ذلك.